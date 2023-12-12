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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

نائب محافظ القاهرة تدلي بصوتها فى الانتخابات الرئاسية بحي طرة ..صور

نائب محافظ القاهرة
نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية

قامت المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية بالإدلاء بصوتها فى الانتخابات الرئاسية ، وذلك بمقر اللجنة الانتخابية بجهاز مدينة شق الثعبان بحي طرة .

وأكدت جيهان عبدالمنعم ، أن المشاركة في العملية الانتخابية واجب دستورى على كل مواطن مصري يطمح في مستقبل أفضل.

ووجهت نائب محافظ المنطقة الجنوبية،  الدعوة لكافة المواطنين للتوجه للجان الانتخابية للمشاركة في هذا الاستحقاق الدستورى الهام الذي يمثل مرحلة هامة تشهد فيها الدولة المصرية جهودا كبيرة لتحقيق نهضة تنموية ملموسة.

وأوضحت أن اصطفاف المصريين أمام لجان الاقتراع إنما يؤكد عزم وإصرار الشعب المصري على استكمال مسيرته نحو بناء دولة قوية قادرة على مواجهة التحديات، من خلال جهود مختلف أجهزة الدولة المعنية والتنفيذية لخروج العملية الانتخابية بهذا الشكل المشرف.

رافق سيادتها العميد ماجد فوزي القائم بأعمال رئيس الجهاز التنفيذي لمنطقة شق الثعبان و الاستاذ سيد اباظة رئيس شعبة الرخام والجرانيت بمنطقة شق الثعبان.

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المهندسة جيهان عبد المنعم نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية الانتخابات الرئاسية الانتخابات المنطقة الجنوبية

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