قساوسة من أمام لجانهم بالقاهرة: الاستحقاق الدستوري واجب وطني| صور

شهد ثالث أيام الانتخابات الرئاسية مشاركة كبيرة من جميع فئات الشعب المصرى للإدلاء بأصواتهم فى هذا الاستحقاق الدستورى وكان لافتًا فى لجان المرج والساحل بشكل خاص حضور رجال الدين المسيحى الذين حرصوا علي الحضور والادلاء باصواتهم في لجانهم بالقاهرة .

فقد رصد مندوب موقع صدي البلد توافد عدد من القساوسة علي الحضور الي مقر لجانهم في منطقتي المرج والساحل ، وأكدوا أن المشاركة فى هذا الاستحقاق الدستورى واجب وطنى من أجل رسم مستقبل وطننا الحبيب مصر ، وعبروا عن سعادتهم بالمشاركة فى العملية الانتخابية وسهولة الإجراءات حتى الانتهاء من عملية التصويت.

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