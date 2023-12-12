مسيرة حاشدة للتحالف الوطني ومؤسسة أبو العينين بالمنيب لدعم الانتخابات الرئاسية.. صور

نظم التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، ومؤسسة أبو العيين للنشاط الثقافي والاجتماعي، مسيرة حاشدة بمنطقة المنيب بمحافظة الجيزة، وذلك من أجل دعم المشاركة بالعملية الانتخابية، واحتفاءً بالإقبال الكبير من جانب الناخبين في في الانتخابات الرئاسية 2024.

وشهدت المسيرة مشاركة كثيفة من المواطنين والناخبين، والذين رفعوا أعلام مصر وشعارات التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومؤسسة أبو العينين.

كما رفع المشاركون بالمسيرة الحاشدة، صورًا للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، معربين عن دعمهم له لتولي فترة رئاسية جديدة، يستكمل فيها الإنجازات التي سطرها على مدار 9 سنوات ماضية.

المسيرة تميزت بمشاركة متنوعة من جميع فئات المجتمع، فيما تصدر الشباب المسيرة، يث جاءوا في طليعة المشاركين لدعم العملية الانتخابية.