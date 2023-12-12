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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم للأندية| الأهلي يتسلم الزي الخاص بالبطولة

الأهلي
الأهلي

تسلم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، الزي الخاص ببطولة كأس العالم للأندية من الشركة المسئولة عن توريد ملابس الفريق.

ويستعد الأهلي لخوض مرانه الأول في السادسة مساء اليوم بتوقيت السعودية (الخامسة بتوقيت القاهرة)، على ملعب التدريب ٣ في مدينة الملك عبد الله الرياضية، استعدادًا لخوض المواجهة الأولى في بطولة كأس العالم للأندية 2023 التي تنطلق اليوم الثلاثاء بالمملكة العربية السعودية.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى 22 ديسمبر الجاري، ويخوض الأهلي أول مواجهة له بالبطولة يوم 15 ديسمبر أمام الفريق الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

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