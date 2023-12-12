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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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باحث سياسي: احتشاد المواطنين أمام صناديق الانتخابات بمثابة 30 يونيو جديدة

طارق فهمي أستاذ العلوم
طارق فهمي أستاذ العلوم السياسية

ال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية، إن ما حدث في صناديق الانتخابات اليوم وعلى مدار اليومين الماضيين بمثابة 30 يونيو جديدة، منوها بأنه يعاد حشد الشعب المصري من جديد من أجل نقل رسالة هامة في ضوء التحديات والمخاطر التي تشهدها الدولة المصرية في الفترة الماضية. 

حديث حول الانتخابات الرئاسية 

وأضاف "فهمي"، خلال تصريحات تلفزيونية في تغطية خاصة لـ انتخابات الرئاسة 2024 عبر قناة "صدى البلد"، أن مصر بها مخططات تستهدف الدولة المصرية. 

وشهدت لجان الانتخابات على مدار الثلاث أيام إقبال قوي بحسب تصريحات الهيئة الوطنية للانتخابات إذ تخطت نسبة المشاركة 45% في أقل من يومين كاملين. 

طارق فهمي أستاذ الانتخابات انتخابات الرئاسة 2024 الهيئة الوطنية للانتخابات الشعب المصري

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