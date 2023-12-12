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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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رئيس الطائفة الإنجيلية: انتخابات الرئاسة 2024 شرعية جديدة لمصر

انتخابات الرئاسة
انتخابات الرئاسة 2024

قال أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية في مصر، إنه أدلى بصوته في مستشفى مصطفى كامل في مصر الجديدة برفقة زوجته، وكان هناك زحام كبير خارج اللجنة الانتخابية الخاصة به، مشيرا إلى أن عمليات التصويت منتظمة ودقيقة وهناك ترحاب من رئيس اللجنة.  

حديث حول الانتخابات الرئاسية 

وأضاف "زكي"، خلال تصريحات تلفزيونية مع الإعلامي حمدي رزق في تغطية خاصة لـ انتخابات الرئاسة 2024 عبر قناة "صدى البلد"، أن الانتخابات الرئاسية هي شرعية جديدة لمصر. 

وتابع أنه يوجد عرس انتخابي في الشوارع، والمصريون خرجوا للتعبير عن رغبتهم الشديدة في استمرار الدولة الجديدة، قائلا "أنا سعيد، وأشعر بفرح شديد جدا، واعتقد أن كلنا نشعر بالأمان في بلدنا، والخروج للتصويت كان بمثابة نقلة نوعية جديدة في الحياة السياسية المصرية". 

الطائفة الانجيلية الانتخابات الرئاسية حمدي رزق انتخابات الرئاسة 2024 قناة صدي البلد

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