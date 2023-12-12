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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كأس العالم للأندية| شوقي ينهي الإجراءات الطبية لبعثة الأهلي مع مسئولي «فيفا»

محمد شوقي عضو مجلس
محمد شوقي عضو مجلس إدارة الأهلي

أنهى الدكتور محمد شوقي، عضو مجلس إدارة النادي الأهلي، رئيس اللجنة الطبية، والمرافق لبعثة الفريق الأول بالسعودية، كافة الإجراءات الطبية التي طلبها الاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» لبعثة الفريق، الذي يستعد للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية 2023 بالمملكة العربية السعودية، وذلك بالتنسيق مع الجهاز الطبي.

وحرص الدكتور محمد شوقي على التنسيق الكامل مع مسئولي الاتحاد الدولي، فيما يخص بعض الاشتراطات الخاصة بالنسبة للاعبي الفريق الأول، وكذلك الالتزامات الخاصة بالجهاز الطبي.

وتقام بطولة كأس العالم للأندية في المملكة العربية السعودية بدءًا من اليوم الثلاثاء وحتى 22 ديسمبر الجاري، ويخوض الأهلي أول مواجهة له بالبطولة يوم 15 ديسمبر أمام الفريق الفائز من مواجهة اتحاد جدة السعودي وأوكلاند سيتي النيوزيلندي.

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