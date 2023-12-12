بالرغم من الأمطار..مراسل صدى البلد بالأسكندرية:الأهالى يحتشدون أمام مقار اللجان

قال عاصم الشندويلي، مراسل صدى البلد في الأسكندرية، إن اليوم من أجمل الأيام التى تشهدها المحافظة بسبب الأحتفالات المبكرة منذ الساعات الأولى من الصباح، والسبب الثاني أنه بالرغم من حالة الطقس الباردة والأمطار إلا أن المواطنين بكل الفئات العمرية حريصين على الأدلاء بأصواتهم فى أنتخابات الرئاسة، والفرحة تسيطر على الجميع أمام لجان الانتخابات منذ الصباح الباكر،مضيفا ان أغلب شعب الأسكندرية يحتفلون منذ الصباح الباكر.

وأضافت إحدى المواطنين تعليقا على الأنتخابات الرئاسية، خلال تصريحات تلفزيونية في تغطية خاصة لـ انتخابات الرئاسة 2024 عبر قناة “صدى البلد”: أحنا بنحب بلدنا ولازم تقف جمبها ونكون إيجابين، ونحس ببلدنا عشان نوصل بيها لبر الأمان".

مصر تعيش أجواء “عرس ديمقراطي”

وأستكمل أحد الشباب قائلا:"ألف مبروك لمصر، أحنا فى عرس ديمقراطي ، لازم نقف البلد ونظهر بصورة مشرفة لكل العالم العربي والغربي، أحنا بنتكاتف لأنتخاب رئيس جديد، أحنا وراء قيادات الدولة".