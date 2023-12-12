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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

ناخبة تدلي بصوتها من سيارة الإسعاف في الفيوم

من أمام إحدى اللجان
من أمام إحدى اللجان الأنتخابية بمحافظة الفيوم

حرصت سيدة مريضة في الفيوم على الإدلاء بصوتها في الانتخابات الرئاسية، حيث جاءت للجنة رقم 20 بمدرسة الصداقة الفرنسية وهي مدرسة خاصة بالمغتربين ويترأسها المستشار أحمد صابر.

وأكد المستشار أحمد صابر من أمام اللجنة أن تعليمات الهيئة الوطنية للانتخابات هي توفير وسائل مواصلات مناسبة بالتعاون مع كل المحافظين على مستوى الـ 27 محافظة، ويتم توفير كل المواصلات المناسبة سواء بالإسعاف أو السيارات المجهزة، بالتعاون مع وزيرة التضامن الاجتماعي، فهناك سيارات مجهزة لحالات زوي الهمم والمسنين وللحالات الإنسانية.

موقف إنساني من المستشار أحمد صابر بمحافظة الفيوم

ووجه المستشار الشكر للسيدة عزة  فهي مثال يحتزي به، لأنه بالرغم من مرضها إلا إنها أقبلت على المشاركة بالانتخابات الرئاسية ورسم خريطة الطريق لمصر واختيار رئيس جمهورية مصر العربية، مؤكدا أن مصر تمثل الشرق الاوسط كله.

وأردف أحمد صابر، أن مصر هي الدولة الوحيدة الذي يشرف فيها قاضي على كل صندوق انتخابي، وتشهد اللجان الأنتخابية إقبالا كثيفا من المواطنين.

محافظ الفيوم وفر لها سيارة إسعاف تقلها إلى لجنتها الأانتخابية لمساعدتها على الإدلاء بصوتها

وقالت المواطنة عزة من محافظة الفيوم من سرير سيارة الإسعاف: "أنا كنت حرصة على المشاركة فى الأنتخابات لأني أشعر بأمن وأمان واستقرار"، لافتة إلى أنها تعرضت لحادثة أثرت على قدميها وتعرضت لكسر، ولكن إصرارها دفعها إلى  مخاطبة مديرية زراعة الفيوم لمساعدتها وتم التواصل مع محافظ الفيوم، ووفر لها سيارة أسعاف تقلها إلى لجنتها الانتخابية للإدلاء بصوتها.

 

الهيئة الوطنية الانتخابات الرئاسية مصر وزيرة التضامن الإجتماعى المستشار أحمد صابر

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