اتحاد عمال مصر: المشاركة في انتخابات الرئاسة 2024 إيجابية

قال مجدى بدوى نائب رئيس اتحاد عمال مصر إن مشاركة العمال في انتخابات الرئاسة 2024 كانت إيجابية وهم يريدون رئيسا له شعبية كبيرة.

وأضاف مجدى بدوى خلال مداخلة هاتفية مع قناة "الحدث اليوم"، قائلا: " الرئيس صاحب الشعبية الكبيرة تجعله قادرا على التصدي لكل المعوقات المحلية والإقليمية الكبيرة".



وأوضح نائب رئيس اتحاد عمال مصر، خلال السنوات الماضية حصل بعض فئات العمال المهمشة على مميزات لم يحصل عليها قبل 2014 .

وأكد نائب رئيس اتحاد عمال مصر قائلا:" نأمل أن يكون العام القادم عام الصناعة والإنتاج ويرفع شعار صنع فى مصر".

الوطنية للانتخابات

وكان قال المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات ورئيس غرفة العمليات المركزية، إنّ أغلبية الشكاوي التي تم رصدها من خلال غرفة عمليات الهيئة الوطنية للانتخابات متعلقة بكثافة الحضور وعدم تنظيم للطابور أمام اللجان الانتخابية.

وأضاف بنداري، في المؤتمر الصحفي الذي عقده مع ممثلي وسائل الإعلام الأجنبية، ونقلته قناة "إكسترا نيوز"، أنه تم الإمداد بأعضاء من اللجان العامة في المحافظات للجان الفرعية لتسهيل وتنظيم عملية الاقتراع.