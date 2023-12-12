بنزيما يعادل رقم ميسي وسواريز ويطارد رونالدو في كأس العالم للأندية

تمكن الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم اتحاد جدة، من معادلة رقم ليونيل ميسي، ولويس سواريز، نجمي برشلونة السابقين في كأس العالم للأندية، وذلك بتسجيله هدفا للاتحاد في شباك أوكلاند سيتي النيوزيلندي في الدقيقة 40 بمباراة افتتاح النسخة الجارية من المونديال في السعودية.

وسجل بنزيما هدفه الشخصي الخامس في البطولة، بعد أن أحرز 4 أهداف من قبل بقميص فريقه السابق ريال مدريد في مونديال الأندية.

وعادل بنزيما رقم ميسي وسواريز وأيضا سيزار ديلجادو، لاعب مونتيري المكسيكي السابق، بـ5 أهداف لكل منهم في المركز الثالث بقائمة الهدافين التاريخيين للبطولة.

ويتصدر هذه القائمة كريستيانو رونالدو بـ 7 أهداف، ويليه جاريث بيل بـ6 أهداف.

ويسعى العميد للتأهل إلى الدور الثاني من البطولة في ملاقاة الأهلي المصري يوم الجمعة المقبل في ربع النهائي.