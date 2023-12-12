حملة المرشح عبد السند يمامة: لدينا أمل للمنافسة حتى النفس الأخير

قال ياسر الهضيبي المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة، إن حزب الوفد شارك في هذه الانتخابات من باب أن مصر مسؤولية وليست غنيمة يجب أن يغتنمها البعض وهو مبدأ قديم لدى حزب الوفد.

وأضاف الهضيبي خلال برنامج " كلمة أخيرة" الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أن الشعب المصري أثبت أنه شعب ذو حضارة في مشاركته الكبيرة صحيح شعب قديم لكنه متحضر، مشيرا إلى أن المرشح اسعد المتنافسين لأن الانتخابات زادت من انتشار حزب الوفد في القرية والعزبة والنجاح بعد ركود لفترات طالت الحزب.

وحول الخروقات قال المتحدث باسم حملة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة: لم نرصد أي خروقات أو مخالفات انتخابية سوى مخالفة واحدة وهي وجود صورة المرشح الأول في أحد اللجان وهي غرفة ناظر المدرسة وهي لا تؤثر.

وأشار إلى أن مرشحهم لو كان يعرف أنها محسومة لما دخل للانتخابات لكنه شارك في الانتخابات وفي إطار من التنافسية و لديه أمل حتى آخر لحظة وأخر نفس و المنافسة غير محسومة، ولدينا أمل للمنافسة حتى النفس الأخير.