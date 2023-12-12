رئيس محكمة جنايات الجيزة: يتم مراجعة المحاضر القادمة من اللجان الفرعية

قال المستشار طارق أبو زيد رئيس محكمة جنايات الجيزة ورئيس اللجنة العامة بكرداسة، إن على عاتقه مسئولية لجنتان اولهم لجنة الحفظ، وايضا اللجنة العامة، فاللجنة الحفظ مسئولة عن فرز الأوراق التى لم تستخدم في العملية الإنتخابية والأدوات المتبقية من العملية الانتخابية.

يتم فرز عدد الأصوات الصحيحة والباطلة والأصوات التى حصل عليها كل مرشح



وأكد أبو زيد من خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع بفضائية صدى البلد، تقديم الأعلامى أحمد موسي، يتم حصر الأوراق الصحيحة والباطلة وعدد الناخبين اللذين ادلوا بأصواتهم، ويتم تفريغ وحساب كل مرشح حصل على كام صوت، ومن ثم يقوم المستشار بحساب عدد الناخبين اللذين ادلوا بأصواتهم في الدائرة ويتم حصر عدد الأصوات الباطلة وعدد الأصوات الصحيحة، وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح ويتم جمعهم، سيننتج عدد الناخبين اللذين ادلوا بأصواتهم في اللجنة.

وأضاف المستشار ، أن كل المحاضر القادمة من اللجان الفرعية كانت دقيقة من حيث تطابقها مع عدد الناخبين.

ويتم الفرز الكامل بأعلان النتيجة التي حصل عليها كل مرشح.