عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

رئيس محكمة جنايات الجيزة: يتم مراجعة المحاضر القادمة من اللجان الفرعية

المستشار طارق أبو
المستشار طارق أبو زيد رئيس محكمة جنايات الجيزة

قال المستشار طارق أبو زيد رئيس محكمة جنايات الجيزة ورئيس اللجنة العامة بكرداسة، إن على عاتقه مسئولية لجنتان اولهم لجنة الحفظ، وايضا اللجنة العامة، فاللجنة الحفظ مسئولة عن فرز الأوراق التى لم تستخدم في العملية الإنتخابية والأدوات المتبقية من العملية الانتخابية.

يتم فرز عدد الأصوات الصحيحة والباطلة والأصوات التى حصل عليها كل مرشح


وأكد أبو زيد من خلال برنامج على مسئوليتي، المذاع بفضائية صدى البلد، تقديم الأعلامى أحمد موسي، يتم حصر الأوراق الصحيحة والباطلة وعدد الناخبين اللذين ادلوا بأصواتهم، ويتم تفريغ وحساب كل مرشح حصل على كام صوت، ومن ثم  يقوم المستشار بحساب عدد الناخبين اللذين ادلوا بأصواتهم في الدائرة ويتم حصر عدد الأصوات الباطلة وعدد الأصوات الصحيحة، وعدد الأصوات التى حصل عليها كل مرشح ويتم جمعهم، سيننتج عدد الناخبين اللذين ادلوا بأصواتهم في اللجنة.

وأضاف المستشار ، أن كل المحاضر القادمة من اللجان الفرعية كانت دقيقة من حيث تطابقها مع عدد الناخبين.

ويتم الفرز الكامل بأعلان النتيجة التي حصل عليها كل مرشح.

فرز الأوراق اللجنة العامة العملية الانتخابية عدد الأصوات الصحيحة المستشار طارق أبو زيد رئيس محكمة جنايات الجيزة عدد الناخبين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تفاصيل وحقيقة خناقة شيكابالا مع فتوح والزناري وصبحي| هذا ما حدث في القلعة البيضاء

أحمد حسن يزف بشرى لجماهير الزمالك بعد اقتراب التجديد لنجم الفريق

قرار مفاجئ من أحمد فتوح بشأن احترافه في الخارج

عاجل.. حماس تعلن شرط التفاوض مع إسرائيل

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر في لقاء مع أشرف زكي | تفاصيل

نظرا لكثافة الإقبال.. مد التصويت في 27 لجنة على مستوى القاهرة

خبر صادم لجماهير الأهلي قبل كأس العالم للأندية

عملية دولية.. بيان عاجل من جيش الاحتلال بشأن إطلاق سراح الرهائن

ترشيحاتنا

بايدن لإسرائيل: لا ترتكبوا أخطاءنا في أفغانستان

إسرائيل تعلن شرطين لوقف إطلاق النار في غزة

محمد أبو العينين: برلمان البحر المتوسط لديه علاقات قوية بالمنظمات العالمية

وزير الدفاع الأمريكي يزور البحرين وقطر وإسرائيل الأسبوع المقبل

بعد الفوز الكاسح للعميد.. ماذا فعل الأهلي في مواجهاته السابقة أمام اتحاد جدة؟

تنسيقية الأحزاب عن مشاركة المصريين في الانتخابات الرئاسية: كنتم قد المسئولية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان مطرز بالورود.. نانسي صلاح تتألق في أحدث ظهور لها

بفستان ذهبي لامع.. ستيفاني عطالله تثير الجدل بإطلالتها في مهرجان البحر الأحمر

بالصور .. علامات تكشف الزبدة المغشوشة من الأصلية

سعر صادم لعباءة ياسمين صبري في مهرجان البحر الأحمر

فيديو

خطفت الأضواء في حفل التنصيب.. من هي فاطمة صديقة رئيس الأرجنتين

مكالمة عاصفة بشأن غزة.. ماذا قال نتنياهو للرئيس الروسي بوتين؟ «فيديوجراف»

تحذير عاجل من الأرصاد.. ماذا يحدث بطقس الغد؟

حقيقة هروب نجمي الأهلي بسبب كأس العالم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ