حزب الجيل الديمقراطي يشكر الشعب المصري لمشاركته الإيجابية في الانتخابات الرئاسية

يتقدم حزب الجيل الديمقراطي بخالص الشكر والتقدير لجموع الشعب المصري العظيم علي مشاركتهم الإيجابية في الانتخابات الرئاسية، ووعيهم وروحهم الوطنية، والحفاظ علي حقهم الذي كفله لهم الدستور وقانون مباشرة الحقوق السياسية، في الإدلاء برأيهم في العملية الانتخابية، وأن هذه المشاركة الشعبية تدل على الوعي بحجم التحديات التي تواجه الدولة المصرية محليا ودوليا، كما أن المشاركة الشعبية الكبيرة في الانتخابات الرئاسية على مدار الثلاثة أيام الدرس الحقيقي للجميع، بما يثبت الوعي الكامل بالتحديات التي يمر بها الوطن في المرحلة الراهنة، وما يعكس إدراك الشعب المصري العظيم بالحفاظ على مقدرات وطنه والاصطفاف الدائم خلف وطنهم من أجل استكمال مسيرة البناء والتنمية، حيث إن هذا المشهد المهيب يعكس المظهر الحضاري العظيم الذي يصنعه المصريون بكل ما لديهم من قوة في كافة الاستحقاقات السياسية ويؤكد أن الوطن يحيا بشعبه

وأكد بيان حزب الجيل، أن غرفة العمليات المركزية للحزب وقيادتها لغرف العمليات الفرعية على مستوى المحافظات ،تابعت سير العملية الانتخابية بجميع المحافظات المصرية على مدار الأيام الثلاثة للانتخابات الرئاسية 2024، ولم تسجل أى خروج على قواعد الانضباط الانتخابى وكان السلوك راقيا ومتحضرا من قبل رؤساء اللجان العامة والفرعية والإداريين والناخبيين وأنصار المرشحين خارج مقار اللجان وسجلت أيضا اقبال الناخبين على مقار الاقتراع بإعداد كبيرة كانت فى صفوف متراصة أمام اللجان من مختلف الاعمار مما رفع نسبة المشاركة إلى أرقام غير مسبوقة فى كل الانتخابات الرئاسية السابقة وتصل إلى نسب المشاركة فى انتخابات الدول المتقدمة فى الممارسة الديمقراطية كما سجلت ظهور الأسرة المصرية فى مظهر حضارى فى الطوابير الممتدة أمام لجان الاقتراع والتصويت بشكل متكرر فى معظم اللجان الفرعية بما ينبئ بعودة الأسرة المصرية المتماسكة رمانة الميزان وعمود المجتمع المصرى ..

يشيد حزب الجيل بالتغطية المتميزة للاعلام المصرى والتى اتسمت بالحياد بين المرشحين الأربعة كما أشاد بمبادرة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية التى منحت مائة دقيقة مجانية لكل المرشحين على شاشاتها وغطت أنشطة حملات المرشحين على مواقعها والصحف المملوكة لها

كما يتقدم حزب الجيل بجزيل الشكر للهيئة الوطنية للانتخابات على إدارتها المحايدة والنزيهة والشفافة للعملية الانتخابية ومنها يتقدم بالشكر والتقدير لقضاة مصر، حصن العدالة، وضمانة نزاهة العملية الانتخابية، وكذلك كامل الشكر للقوات المسلحة والشرطة المصرية وسائر الأجهزة التي قامت بتأمين وتنظيم العملية الانتخابية،لأنهم بذلوا جهودا جبارة في سبيل الخروج بتلك الصورة الرائعة.

واختتم البيان، أنه وعلى مدار الأيام الثلاثة ومن خلال المتابعة مع وكلائه باللجان الفرعية والعامة، لم يتم رصد أية مخالفات أو ما يعيق سير العملية الانتخابية، فكانت عرسا ديمقراطيا أبهر العالم وأشاد به كل المنظمات ووسائل الإعلام المحلية والدولية.