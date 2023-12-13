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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أول تعليق من أحمد حجازي على مواجهة الأهلي والاتحاد بكأس العالم للأندية

أحمد حجازي
أحمد حجازي

عبر المدافع الدولي المصري أحمد حجازي قائد دفاع الاتحاد، سعادته بالفوز الكبير على أوكلاند سيتي بثلاثية والعبور إلى ربع نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم اليوم الثلاثاء.

وقال حجازي في تصريحات لقناة (اس اس سي) الرياضية السعودية عقب نهاية اللقاء إن الاتحاد حقق فوزا مهما للغاية في هذه البطولة الكبيرة وسط أجواء جماهيرية كبيرة.

وأضاف المدافع المصري الدولي، أن لاعبي الاتحاد حققوا الفوز الكبير اليوم بأداء قوي، معرباً عن أمله في مواصلة هذا الأداء لتحقيق المزيد من الانتصارات.

وعن المواجهة المقبلة للاتحاد أمام الأهلي، يوم الجمعة في ربع نهائي مونديال الأندية، شدد حجازي على أن المباراة لن تكون سهلة على الإطلاق، حيث تجمع بين أكبر ناد في أفريقيا مع أكبر ناد في آسيا، متوقعاً قمة عربية قوية.

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