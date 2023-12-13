عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

مفتي الجمهورية يعقد مباحثات مع نظيره الروسي لبحث تعزيز التعاون الإفتائي

صدى البلد

عقد فضيلة الدكتور شوقي علام – مفتي الجمهورية، رئيس الأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم- جلسة مباحثات ثنائية مع سماحة الشيخ راوي عين الدين -مفتي روسيا الاتحادية ورئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية- لبحث أوجه تعزيز التعاون الديني والإفتائي، وذلك على هامش المنتدى الإسلامي الدولي التاسع عشر الذي عقد في العاصمة الروسية موسكو.

 

وأكد مفتي الجمهورية خلال اللقاء أن التعاون بين دار الإفتاء المصرية والإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية مثمر وبنَّاء وممتد منذ سنوات طويلة، وهو ما يشجِّعنا على تعزيز هذه العلاقات وتوسيع آفاقها.

 

وأضاف فضيلته أن دار الإفتاء المصرية تسعى إلى مدِّ جسور التواصل مع كافة المؤسسات الإفتائية في العالم من أجل بحث القضايا المشتركة والتعاون المثمر البنَّاء خاصة في مجال إعداد وتأهيل المفتين لضبط بوصلة الإفتاء في العالم أجمع، مشيرًا إلى أن الدار خرَّجت العشرات من المفتين من مختلف دول العالم، ومن بينها روسيا الاتحادية من خلال برامجها التدريبية التي قد تمتد إلى ثلاث سنوات.

 

وأشار فضيلة المفتي إلى أنَّ الدار تهتمُّ كذلك ببحث القضايا المعاصرة التي تحتاج إلى بيان شرعي متوافق مع العصر الحديث، وتعقد المؤتمرات من أجل ذلك للتباحث في قضايا الأمة خاصة ما يتعلق منها بمستجدات العصر.

 

وأثنى مفتي الجمهورية على المستوى التنظيمي والمباحثات التي عُقدت خلال فعاليات المنتدى العالمي الإسلامي التاسع عشر، مؤكدًا أنه حدث مهم حيث شهد حضورًا كثيفًا من العلماء والمفتين وقادة الأديان من مختلف دول العالم.

 

من جانبه قال سماحة الشيخ راوي عين الدين – رئيس الإدارة الدينية لمسلمي روسيا الاتحادية-  إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يولي اهتمامًا خاصًّا بمسلمي روسيا، وأنه يقدِّر الدَّور الذي تقوم به الإدارة الدينية لمسلمي روسيا في المساهمة في تعزيز العلاقات بين روسيا الاتحادية والعالم الإسلامي.

 

وعبَّر مفتي روسيا عن خالص تقديره لما يبذله فضيلة مفتي الجمهورية ودار الإفتاء المصرية من مجهودات كبيرة في تصحيح المفاهيم ونشر صحيح الدين وتدريب المفتين من مختلف دول العالم، مؤكدًا أنه تربطه علاقة صداقة وطيدة مع فضيلة المفتي.

 

ووجَّه مفتي روسيا حديثه إلى مفتي الجمهورية قائلًا: "كل اجتماع من اجتماعاتنا يقربنا، وكل زيارة من زياراتكم تقرب روسيا من مصر، وكل كلمة تقولها وكل خطاب تلقيه يكشف عن جوهر الإسلام ويؤكد الأخوة بين مسلمي مصر وروسيا".

وأضاف أن خطابات مفتي الجمهورية درس لمسلمي روسيا، والمحاضرات التي ألقاها في حضور أعضاء مجلس العلماء في الإدارة الدينية لمسلمي الاتحاد الروسي لا تقدر بثمن.

الدكتور شوقي علام مفتى الجمهورية المنتدى الإسلامي العالمي بموسكو

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد وصوله 45 جنيهًا|قرار حكومي عاجل لنسف أسعار البصل وهذا موعد التراجع رسميًا

إصابة أهم لاعب وتحقيق للشحات و«حرب كولر»|ماذا يحدث في الأهلي قبل 48 ساعة حاسمة بالسعودية

السيسي بالمركز الأول.. ننشر أرقام مرشحي الرئاسة في 30 لجنة عامة بالمحافظات

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

أسبوع فقط.. تحذير عاجل من الأرصاد للمواطنين بسبب التقلبات الجوية

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

الانتخابات الرئاسية 2024| ننشر نتائج المرشحين الأربعة في 35 لجنة عامة بعد إعلانها في المحافظات

رد صادم من أحمد سليمان على تصريحات مرتضى منصور الأخيرة

ترشيحاتنا

خلال اجتماع 8 وزارات| الصحة توجه بإنهاء المنصة الإلكترونية للسياحة العلاجية

جيش الاحتلال يشن أكثر من 250 هجوما على غزة في 24 ساعة.. فيديو

إسرائيل تعلن مصرع العقيد اسحاق بن باشيت قائد كتيبة جولاني في غزة

حكم التدخين.. الإفتاء: حرام وحرمته ليست على المُدخن وحده وإنما 3 غيره

تفاصيل قرار تطبيق الحد الأدنى لأجور العاملين في القطاع الخاص

هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية ترصد حادث عسكري بالقرب من باب المندب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مجلس الوزراء يبحث الأزمة| كم سيصل سعر كيلو البصل خلال أيام.. تفاصيل

نشرة المرأة والصحة| لن تصدق.. تناول هذه المشروبات لتقوية العظام.. زوجة مجدي الهواري تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

منخفض جوي وسيول متوقعة| خارطة سقوط الأمطار بالمحافظات .. وتحذيرات من الأرصاد

زوجة حمدي الميرغني بإطلالة لافتة في عيد ميلاد ابنتها| شاهد

فيديو

إسرائيل تواصل فكرتها المسمومة| حاخام يهودي يدلي بتصريحات تؤكد خطة التهجير.. فيديو

بعد غياب 21 عاما| يسرا تعود إلى المسرح.. وهذا هو رأيها في ظافر العابدين

مقطع فيديو لنائب بولندي يثير الجدل في عيد الحانوكا|لن تتوقع ماذا فعل

من كراتين البيض الورق.. مقطع فيديو صادم لساندويتش برجر |شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ