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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

رئيس وزراء بولندا الجديد وأعضاء حكومته يؤدون اليمين الدستورية |فيديو

دونالد تاسك رئيس
دونالد تاسك رئيس وزراء بولندا الجديد

أدى رئيس الوزراء البولندي الجديد، دونالد تاسك، اليمين الدستورية أمام الرئيس، صباح اليوم الأربعاء ،في حفل أقيم بالقصر الرئاسي في وارسو.

ووفقا لوكالة "رويترز"، أدى الوزراء الجدد في الحكومة  المؤيدة للاتحاد الأوروبي، اليمين الدستورية أيضا؛ في خطوة تعتبر الأخيرة في عملية انتقال السلطة التي حدثت هذا الأسبوع.

يأتي تغيير الحكومة في أعقاب انتخابات وطنية أجريت في 15 أكتوبر فازت بها مجموعة من الأحزاب التي تعهدت بالعمل معا تحت قيادة تاسك لاستعادة المعايير الديمقراطية التي تآكلت بسبب القانون والعدالة و إصلاح التحالفات مع الحلفاء التي توترت أيضا.

فازت حكومة رئيس الوزراء البولندي المنتخب حديثا دونالد توسك المؤيدة للاتحاد الأوروبي بتصويت الثقة الذى أجرى في البرلمان مساء اليوم الثلاثاء .

وعين البرلمان البولندى توسك، وهو أحد زعماء تيار الوسط الذي شغل منصب رئيس الوزراء من قبل بين عامي 2007 و 2014، رئيسا جديدا للحكومة يوم الاثنين.

واحتاجت حكومته الائتلافية التى تضم ثلاثة أحزاب إلى الفوز بتصويت على الثقة، وفازت بالتصويت بالأمس. وصوت 248 نائبا من إجمالي الـ 449 نائبا الذين حضروا لصالح الائتلاف، فيما صوت 201 نائبا ضده.

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