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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الغندور للسعودي وليد الفراج: الأهلي سيفوز على اتحاد جدة

الغندور
الغندور

شارك الإعلامي خالد الغندور منشورا عبر حسابه الشخصي علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
 

وكتب الغندور :٠الصديق العزيز وليد فراج رغم زملكاويتي و لكن أري  أن الأهلي اقرب للفوز علي الاتحاد  لعدة اسباب اولها الرغبة القوية للاعبي الاهلي في هذه المباريات عكس الاتحاد اللي لاعبيه يشعرون انهم اسماء كبيرة و ان الطبيعي الفوز علي الاهلي ثانيا التواجد الجماهيري  لجمهور الاهلي لن يقل عن الاتحاد مستضيف البطولة".

وأضاف: عليك أن تري أداء الزمالك أمام النصر و الشباب في البطولة العربية  رغم الأسماء الكبيرة جدا و رغم ظروف الزمالك الصعبة  وعدم إضافة اي لاعب و غياب لاعبين مؤثرين  للإصابة مثل مصطفي شلبي و عبد الشافي.

وتابع :"النصر لم يستطع الفوز علي الزمالك وبعدها أصبح البطل و الشباب فاز علي الزمالك بضربة جزاء مضحكة و كان مختفيا طوال اللقاء  و علينا أن تكون تصريحاتنا  منطقية و ننتظر لنري لأن كرة القدم مافيهاش كعوب عالية وواطية و كل مباراة لها  ظروفها و دي توقعاتي تفوق الأهلي على الاتحاد في عقر داره.

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