الغندور للسعودي وليد الفراج: الأهلي سيفوز على اتحاد جدة

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وكتب الغندور :٠الصديق العزيز وليد فراج رغم زملكاويتي و لكن أري أن الأهلي اقرب للفوز علي الاتحاد لعدة اسباب اولها الرغبة القوية للاعبي الاهلي في هذه المباريات عكس الاتحاد اللي لاعبيه يشعرون انهم اسماء كبيرة و ان الطبيعي الفوز علي الاهلي ثانيا التواجد الجماهيري لجمهور الاهلي لن يقل عن الاتحاد مستضيف البطولة".

وأضاف: عليك أن تري أداء الزمالك أمام النصر و الشباب في البطولة العربية رغم الأسماء الكبيرة جدا و رغم ظروف الزمالك الصعبة وعدم إضافة اي لاعب و غياب لاعبين مؤثرين للإصابة مثل مصطفي شلبي و عبد الشافي.

وتابع :"النصر لم يستطع الفوز علي الزمالك وبعدها أصبح البطل و الشباب فاز علي الزمالك بضربة جزاء مضحكة و كان مختفيا طوال اللقاء و علينا أن تكون تصريحاتنا منطقية و ننتظر لنري لأن كرة القدم مافيهاش كعوب عالية وواطية و كل مباراة لها ظروفها و دي توقعاتي تفوق الأهلي على الاتحاد في عقر داره.