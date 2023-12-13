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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نجم النجوم| مها أحمد تهنيء زوجها مجدى كامل بعيد ميلاده

صدى البلد

هنأت الفنانة مها أحمد زوجها الفنان مجدي كامل بعيد ميلاده ، ونشرت فيديو يجمع بين أبرز الصور التى جمعتهما سويًا من خلال حسابها الرسمي على موقع إنستجرام.

لمشاهدة الفيديو من هنا 

وكتبت مها أحمد على الفيديو ، معلقة: “كل سنة وأنت طيب يا أغلى الناس كل سنة وانت أحن وأغلى وأعز الناس كل سنه وانت الاخ والاب والزوج والسند والضهر كل سنه وانت زى ماانت المحترم اللى دايما متشرفين بيك وساندين عليك ربنا يخليك ويحميك ويحققلك كل امانيك يانجم النجوم يااطيب خلق الله”.

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وقد حرص كل من الفنانة مها أحمد وزوجها الفنان مجدى كامل على المشاركة فى الانتخابات الرئاسية الحالية والادلاء بصوتيهما خلال الساعات الماضية، والتقطت مها أحمد عددا من الصور مع صورة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

واحتفل الفنان مجدي كامل والفنانة مها أحمد بعيد ميلاد نجلهم خلال الأيام الماضية ، ونشروا عدة صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبث مباشر من الإحتفال.

تعود الفنانة مها أحمد للسينما من جديد، لتقديم فيلم كوميدي، مع زوجها الفنان مجدي كامل، وذلك بعد أن غابت عن السينما في السنوات الماضية.

وتقدم مها أحمد الفيلم في إطار كوميدي، ويتم تصويره في الفترة المقبلة ما بين الإمارات ومصر، حيث أنه من إنتاج مصري إماراتي، وحتى الآن لم يتم الإعلان عن كافة النجوم المشاركين في العمل، سوى الفنان مجدي كامل، الذي تعاقد على العمل في الأيام الماضية ، ولم يستقر صناع العمل على وضع اسم نهائي للفيلم.

وكانت أخر أعمال مها أحمد في السينما فيلم شارع الهرم، الذي عرض في عام 2011، وتعاونت فيه مع الفنان الشعبي سعد الصغير والراقصة دينا، ومجموعة من النجوم.

 

أخبار مها أحمد الفنان مجدي كامل اعمال مها احمد مجدي كامل و الفنانة مهااحمد الانتخابات الرئاسية

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