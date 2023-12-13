عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الجمعية المصرية لتقدم ذوي الإعاقة والتوحد تشارك في احتفالية جامعة عين شمس

صدى البلد

شاركت الجمعية المصرية لتقدم الأشخاص ذوي الإعاقة والتوحد  "جمعية التقدم" في احتفالية كلية الآداب بجامعة عين شمس باليوم العالمي للأشخاص ذوي الإعاقة، حيث عقدت ندوة  حول حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والدعم المجتمعي، وشارك عن جمعية التقدم  الدكتور محمود فؤاد رفاعي، مدير مركز التقدم.

 

وجاءت مشاركة جمعية التقدم لدعم التوعية المجتمعية لشباب الجامعات كأحد أهداف  الجمعية  والتي تحرص عليها خلال السنوات الأخيرة، ليخرج جيل جديد للحياة العملية اكثر وعياً بالإعاقة، وأكثر دعماً لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.

 

ودارت محاور الندوة حول الحقوق التي أقرتها الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم، بالإضافة إلى فنون التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، وأهمية تعزيز مفهوم الصداقة للشباب مع أقرانهم من ذوي الإعاقة داخل الحرم الجامعي لتحقيق التقبل، والترحيب بمشاركتهم على قدم المساواة بدون أي تمييز سلبي ضدهم.

ec09b9ac-7c2f-4d0d-9ff3-1c02aaf0030d
ec09b9ac-7c2f-4d0d-9ff3-1c02aaf0030d
1124b3a0-2f19-485e-938d-296c9ad2c288
1124b3a0-2f19-485e-938d-296c9ad2c288
ac7b8e21-baa1-44bd-ba64-1883d7a20f38
ac7b8e21-baa1-44bd-ba64-1883d7a20f38
1124b3a0-2f19-485e-938d-296c9ad2c288
1124b3a0-2f19-485e-938d-296c9ad2c288
c00d6919-4d1d-4d2f-81c6-8eee5823b5e4
c00d6919-4d1d-4d2f-81c6-8eee5823b5e4
bad9622c-5287-45ed-8c0f-3df8807e1607
bad9622c-5287-45ed-8c0f-3df8807e1607
bad9622c-5287-45ed-8c0f-3df8807e1607
bad9622c-5287-45ed-8c0f-3df8807e1607

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

منخفض جوي متعمق وتعطيل الدراسة رسميًا في هذه المحافظة.. الأرصاد تحذر

إصابة أهم لاعب وتحقيق للشحات و«حرب كولر»|ماذا يحدث في الأهلي قبل 48 ساعة حاسمة بالسعودية

بعد وصوله 45 جنيهًا|قرار حكومي عاجل لنسف أسعار البصل وهذا موعد التراجع رسميًا

انخفاض جديد| أسعار الدواجن والبيض اليوم الأربعاء.. كم يصل سعر الكيلو بالبورصة؟

بينها القاهرة| أمطار تضرب تلك المناطق خلال ساعات..والأرصاد تُحذر من هذا الأمر

السيسي بالمركز الأول.. ننشر أرقام مرشحي الرئاسة في 30 لجنة عامة بالمحافظات

400 جنيه|انهيار أسعار الذهب بعد وصوله مستويات تاريخية عالميًا.. وهذا ثمن عيار21

السنوار في مجلس الأمن| كيف تم استدعاؤه.. وهل يتوقف إطلاق النار في غزة

ترشيحاتنا

وصول 16 مصابا من غزة إلى رفح للعلاج بالمستشفيات المصرية

الدفاع الروسية تعلن القضاء على 150 عسكريا أوكرانياً خلال 24 ساعة

وزيران صهيونيان يردان على بايدن: لن تكون هناك دولة فلسطينية

مفاجأة.. CNN تكشف موقف الولايات المتحدة من وضع شروط على المساعدات العسكرية لإسرائيل

المشاكل بتخلص| ضم صفقات جديدة وانتهاء أزمة القيد.. ماذا يحدث بالزمالك؟

بسبب أوكرانيا.. المجر تصعد لهجتها وتؤكد عرقلة قمة الاتحاد الأوروبي القادمة|القصة الكاملة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

كاجوال لافت.. زوجة ماجد المصري تستعرض رشاقتها في أحدث ظهور| شاهد

متهملهاش.. مضاعفات خطيرة تحدث نتيجة التهاب الزائدة الدودية

أشرف ذكي وسامح الصريطي فى جنازة زوج إيناس عبدالدايم |صور

الفن مش حرام.. صور وضعت حلا شيحة في مأزق

فيديو

شاهد.. ماذا حدث لنرويجي قفز من ارتفاع 40.5 متر في المياه المتجمدة؟

أغرب الأنواع.. بيتزا بالثعابين والصراصير.. اعرف التفاصيل

قنبلة بدبابتهم و«باي»| شاهد ماذا فعل أحد رجال المقاومة الفلسطينية بجنود الاحتلال

تعملان بالوقود النووي .. بوتين يدشّن غواصتين جديدتين ويتعهد بمواصلة تطوير البحرية الروسية «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: هل تظن نفسك فاشلا؟

اﻟﻤﺰﻳﺪ