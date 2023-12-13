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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

شاهد.. أمطار غزة مصدر للمياه والمعاناة في ظل تواجد آلاف النازحين بالعراء

سيدة تحتمي من الأمطار
سيدة تحتمي من الأمطار

هطلت أمطار غزيرة على قطاع غزة اليوم، وهو الأمر الذي ترك تأثيرا على النازحين الذين يعيشون في مخيمات مؤقتة في غزة، وفق ما ذكرت صحيفة الجارديان البريطانية.

 


وأشارت الصحيفة إلى أن الأمر الجيد والإيجابية للنازحين في هذا الأمر هو امكانية الحصول على المياه من الأمطار التي يعاني أهالي غزة من الحصول عليها نظرا لانقطاعها عنهم منذ بدء العدوان.

https://youtube.com/shorts/RYU8qXwjipE?si=JQv03kP2ktYUWJ0r

 

وأضافت الصحيفة أن حصول مئات الآلاف من النازحين على خيمة عادية يعد أمرا مستحيلا، لأنه في أغلب الأحيان لا توجد خيام، وفي يوم ممطر مثل هذا يكون الوضع مؤسفًا للغاية.

ونوهت الصحيفة بأنه في غزة، يصطف الناس أيضًا في طوابير  لساعات للحصول على الخبز أو كيس دقيق أو الحصول على كهرباء لشحن الهاتف.

الآلاف امطار غزيرة النازحين مئات الآلاف مخيمات

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