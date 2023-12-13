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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مواجهة الأهلي واتحاد جدة صعبة على الفريقين.. أحمد عيد عبدالملك يعلن توقعاته

احمد عيد عبدالملك
احمد عيد عبدالملك

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن فوز اتحاد جدة على أوكلاند سيتي طبيعي، خصوصا في ظل الفوارق الكبيرة بين الفريقين، كما أن الفريق السعودي تسلح بالملعب والجماهير وحقق نتيجة كبيرة، لكن مواجهة الأهلي والاتحاد ستكون صعبة على الطرفين.

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وقال عبدالملك في تصريحات لبرنامج بوكس تو بوكس عبر فضائية etc: "من الصعب أن يلعب الأهلي (جيم مفتوح) وأعتقد أن مارسيل كولر سوف يستعد بشكل قوي للمباراة، وهو يجيد اللعب على التحولات الهجومية وإغلاق المناطق الخلفية، خصوصا أن رتم فريق الاتحاد سريع وهو لديه لاعبون مميزون ومتمرسون خاصة ثنائي وسط الملعب كانتي وفابينيو، ومعهم بنزيما الذي ينزل كثيرا لوسط الملعب ويتسلم الكرة".

وأضاف: "فريق الاتحاد صاحب الأرض سيكون لديه دوافع كبيرة، رغم أن الظروف متشابهة مع الأهلي في ظل سوء نتائج الفريقين قبل البطولة، ولكن هناك أيضا دوافع خاصة للاعبي الأهلي الذين يرغبون في تحقيق أرقام قياسية مثل حسين الشحات، لذلك على كولر أن يحفز لاعبيه لتحقيق المكسب واللعب بروح عالية، ويجب اللعب بتوازن بين شوطي اللقاء، واختيار التوقيت المناسب للتغييرات، كما أن هناك دعما جماهيريا كبيرا له".

وواصل: "هذه البطولة ستجعل كولر على المحك، خصوصا في ظل خسارة بطولتين منذ بداية الموسم، كما أن هناك انتقادات جماهيرية، وتكررت جلساته مؤخرا مع لجنة التخطيط والإدارة، لذلك عليه استشعار الخطر في المرحلة الحالية".

وتابع عبدالملك: "احتفال لاعبي الأهلي بكهربا وتاو شئ طبيعي في ظل الروح الطيبة بين اللاعبين في الفريق، وحسين الشحات خاض العديد من المباريات وكان من الطبيعي أن يزيد ارقامه التهديفية في المونديال، والبطولة الحالية ستكون دافع كبير للاعبين الحاصلين على جوائز مؤخرا لتقديم مستوى مميز، وبيرسي تاو كان من العناصر المؤثرة وساهم في صناعة وتسجيل أهداف كثيرة، وحدث لهم تحول رهيب، بعدما كان الحديث كثيرا عن رحيله، وكان قريبا من الخروج معارا، والآن أيضا كثر الحديث حول وجود عروض له ولو كان هناك فكرة لتسويقه سيكون من خلال ظهوره الجيد في كأس العالم للأندية".

وأكمل: "تاريخ المباريات السابقة ستكون مهمة بالنسبة للاعبي الاهلي وقد تزيد الشغف لديهم من أجل تحقيق الفوز، ولن يرضوا بالخسارة مجددًا، خصوصا ان فريق الاتحاد كعبه عال وسبق وحقق انتصارات على الأهلي في أكثر من لقاء".

أحمد عيد عبدالملك أوكلاند الأهلى

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