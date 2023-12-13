افتتاح مقر جديد للنقابة الفرعية للصيادلة في أسوان | صور

افتتحت النقابة العامة لصيادلة مصر، مقرا جديدا للنقابة الفرعية للصيادلة بأسوان، بموقع مميز على كورنيش المحافظة مساحة 400 متر، وذلك لتقديم خدمات أفضل لصيادلة أسوان، وتم تجهيز المقر بالكامل وإمداده بكافة الأجهزة اللازمة.

وحضر حفل افتتاح المقر من النقابة العامة للصيادلة المستشار محمد فكري الحارس القضائي للنقابة العامة للصيادلة، والدكتور عبد الناصر سنجاب عضو لجنة إدارة اعمال النقابة، والدكتور محمد الفاتح نقيب صيادلة أسوان، وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.

كما حضر عدد من القيادات العامة بالمحافظة، ولفيف من أساتذة الجامعات، وممثلين لهيئة الأدوية والنقابات الطبية بالمحافظة.

وألقيت كلمة افتتاحية للدكتور عبدالناصر سنجاب، والدكتور محمد الفاتح للترحيب بالضيوف.

يأتي افتتاح مقر النقابة الفرعية للصيادلة بأسوان، في إطار خطة النقابة العامة للصيادلة؛ لتوفير مقرات جديدة لصيادلة المحافظات، للتيسير عليهم وتوفير كافة الخدمات.