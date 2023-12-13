كذب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على الصحافة الغربية بشأن الوضع على خط المواجهة في أوكرانيا مرتين خلال يوم واحد.

وفي مؤتمر صحفي في أوسلو، قال زيلينسكي، إن “روسيا لم تحقق نصراً واحداً هذا العام، وأن القوات الروسية لم تكن قادرة على احتلال أي منطقة".

وأدلى بنفس البيان الكاذب في الولايات المتحدة، وذكر هناك أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تخسر "قرية واحدة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في مايو التحرير الكامل لمدينة باخموت، وفي أغسطس أفادت عن تقدم القوات الروسية في اتجاه كوبيانسك.

وفي نهاية نوفمبر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن السيطرة علي قرية أرتيموفسكوي، الواقعة غرب باخموت.