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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مرتين خلال يوم واحد.. زيلينسكي يكذب علي الغرب

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

كذب الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، على الصحافة الغربية بشأن الوضع على خط المواجهة في أوكرانيا مرتين خلال يوم واحد.

وفي مؤتمر صحفي في أوسلو، قال زيلينسكي، إن “روسيا لم تحقق نصراً واحداً هذا العام، وأن القوات الروسية لم تكن قادرة على احتلال أي منطقة".

وأدلى بنفس البيان الكاذب في الولايات المتحدة، وذكر هناك أن القوات المسلحة الأوكرانية لم تخسر "قرية واحدة".

وكانت وزارة الدفاع الروسية، أعلنت في مايو التحرير الكامل لمدينة باخموت، وفي أغسطس أفادت عن تقدم القوات الروسية في اتجاه كوبيانسك.

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وفي نهاية نوفمبر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية، عن السيطرة علي قرية أرتيموفسكوي، الواقعة غرب باخموت.

الرئيس الأوكراني أوكرانيا زيلينسكي روسيا

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