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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بلومبرج: زيلينسكي توسل لأعضاء الكونجرس الأمريكي لمنحه المزيد من المال

فولوديمير زيلينسكي
فولوديمير زيلينسكي

أفادت وكالة “بلومبرج” للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، توسل إلى أعضاء الكونجرس الأمريكي لمنحه المزيد من المال ووعدهم بأن أوكرانيا ستجند المزيد من الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا.

وذكرت “بلومبرج”، أن "زيلينسكي ناشد المشرعين الأمريكيين الموافقة على 61 مليار دولار من المساعدات الحيوية لمجهوده الحربي".

 

وفي الوقت نفسه، لم يتلق الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، سوى استقبال بارد في الكابيتول هيل.

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وخلال محادثة مع أعضاء الكونجرس الأمريكي، وعدهم بأن "بلاده سوف تقوم بتجنيد الرجال الذين تزيد أعمارهم عن 45 عامًا في الجيش"، وأضاف أن أوكرانيا قد تضطر إلى اللجوء إلى حرب العصابات وسط قلة المساعدة من الولايات المتحدة وحلفائها الأوروبيين.

زيلينسكي الرئيس الأوكراني أوكرانيا الكونجرس

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