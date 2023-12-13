بسبب أوكرانيا.. المجر تصعد لهجتها وتؤكد عرقلة قمة الاتحاد الأوروبي القادمة|القصة الكاملة

أكد رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، اليوم الأربعاء، أن بلاده تصر على موقفها بأن الاتحاد الأوروبي يجب ألا يبدأ محادثات العضوية مع أوكرانيا ولكن يجب أن يهدف إلى شراكة استراتيجية بدلا من ذلك.

كما جدد تصريحاته بأنه ينبغي إزالة هذه المسألة من جدول أعمال قمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع.

وقال أوربان، في خطاب للبرلمان المجري اليوم، إن انضمام أوكرانيا السريع إلى الاتحاد الأوروبي لا يخدم مصالح المجر أو مصالح الاتحاد الأوروبي.

وتابع في حديثه إلى المشرعين إن وقت جلب أوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي "لم يأت بعد"، وأن تطوير شراكة استراتيجية مع كييف يجب أن يكون شرطا أساسيا لبدء محادثات العضوية.

وأضاف أنه "بالنظر إلى الأرقام والتحليلات الاقتصادية وأخذها على محمل الجد فإن المحادثات (مع أوكرانيا) تهدف إلى منح العضوية - لذلك لن نستخدمها كبادرة سياسية - لأن العضوية ليست لهذا الغرض ... ثم يجب أن نقول إن هذا الفكر في الوقت الحالي سخيف وغير جاد،".

وشدد رئيس الوزراء المجري على أن بلاده ستمنع اقتراحا لبدء محادثات بشأن عضوية الاتحاد الأوروبي لأوكرانيا في قمة قادة الكتلة هذا الأسبوع، مضيفا أن الاعتراف بالبلد الذي دمرته الحرب سيكون له عواقب لا يمكن التنبؤ بها على الاتحاد الأوروبي.

ومن المتوقع أن يصوت قادة الاتحاد الأوروبي على ما إذا كانوا سيبدأون محادثات عضوية أوكرانيا خلال قمة في بروكسل التي تبدأ يوم الخميس.

أكد أوربان أنه سيعرقل الاقتراح، الذي يتطلب قرارا بالإجماع من قبل قادة جميع بلدان الكتلة البالغ عددها 27 دولة.

وقال أوربان: "نحن مهتمون بأوكرانيا السلمية والمزدهرة، ولكن هذا يتطلب إقامة السلام في أسرع وقت ممكن، وتعميق الشراكة الاستراتيجية بشكل متعمد"، مضيفا أن مثل هذه العملية يمكن أن تستغرق "عددا من السنوات".

وأضاف: "كل شيء له وقته المحدد، ولكن وقت عضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي لم يأت بعد".

وبالإضافة إلى وعودها بمنع محادثات عضوية أوكرانيا، أشارت المجر باستمرار إلى أنها ستعترض على حزمة مساعدات مالية لكييف بقيمة 50 مليار يورو (54.1 مليار دولار)، وهو موقف أحبط شركاء المجر في الاتحاد الأوروبي الذين يشددون على أن المساعدات المقدمة لأوكرانيا وعضويتها في نهاية المطاف حاسمة لأمن أوروبا.

وجدير بالذكر أن المجر تعتمد على روسيا في الكثير من إمداداتها من الطاقة، وينظر إلى أوربان على أنه أقوى حليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في أوروبا.

ومنعت الحكومة في بودابست بشكل روتيني العمل على فرض عقوبات على موسكو المرتبطة بالحرب، وسعت إلى الوصول إلى إمدادات إضافية من النفط والغاز من روسيا.

وفي يوم الأربعاء، اعترض أوربان على قرار من السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، المفوضية الأوروبية، بأن أوكرانيا قد أوفت بعدد من الطلبات المحددة كشروط لبدء محادثات الانضمام. كما جادل بأن عضوية أوكرانيا ستعيد توجيه النظام الذي يستخدمه الاتحاد الأوروبي المكون من 27 دولة لتوزيع الأموال على البلدان الأعضاء، مما يؤدي إلى انخفاض الأموال للمجر.

"موقف الحكومة حاليا هو أن دخول أوكرانيا السريع إلى الاتحاد الأوروبي سيأتي بعواقب لا يمكن التنبؤ بها. إن انضمام أوكرانيا السريع لا يخدم مصالح المجر أو الاتحاد الأوروبي".

وبدوره، أكد الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، اليوم الأربعاء، أن قمة الاتحاد الأوروبي هذا الأسبوع لن تكون سهلة، ولكنه أصر على أن كييف قد أوفت بجميع المطالب.

وقال زيلينسكي، إن تعزيز الدفاع الجوي هو أولويته.



وقبل قليل، دعت الرئيسة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء، الكتلة إلى دعم أوكرانيا طالما استغرق الأمر، وأدلت بملاحظاتها قبل قمة القادة الأوروبيين الرئيسيين في تناقض حاد مع انتقاد المجر لتقديم المزيد من المساعدات إلى كييف.



وتتطلع أوكرانيا إلى القمة للحصول على إشارة إيجابية حول مستقبلها في الاتحاد الأوروبي ومعونة الميزانية الوجودية، حيث تستنفد البلاد بشكل متزايد منذ ما يقرب من عامين بسبب حربها ضد القوات الروسية.



وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، للبرلمان الأوروبي قبل قمة القادة: "مع استمرار الحرب، يجب أن نستمر في دعم أوكرانيا طالما استغرق الأمر".



واقترحت لجنتها أن تتخذ القمة قرارا هذا الأسبوع لبدء محادثات لعضوية أوكرانيا في الاتحاد الأوروبي بمجرد استيفائها للشروط الأربعة المعلقة المحددة سابقا لتعزيز آمال كييف في الاتحاد الأوروبي.

واقترحت السلطة التنفيذية للاتحاد الأوروبي في بروكسل أن ذلك يمكن أن يحدث في مارس.



وقالت فون دير لاين، اليوم الأربعاء، إن القوانين التي أقرتها أوكرانيا الأسبوع الماضي - بما في ذلك القوانين المتعلقة بالأقليات القومية، وهي قضية أثارتها المجر - استوفت ثلاث شروط، ما يعني أن هناك شرطا واحدا فقط متبقيا وهو "قانون ضغط جديد لكبح القلة".



وفي حين يقول مسئولو الاتحاد الأوروبي وبودابست إنهم قد يعملون رغم معارضة المجر لاقتراح منح أوكرانيا 50 مليار يورو (54 مليار دولار) من المساعدات الاقتصادية حتى عام 2027، إلا أن تعزيز تطلعات أوكرانيا الأوروبية يتطلب الدعم بالإجماع من جميع دول الكتلة البالغ عددها 27 دولة.