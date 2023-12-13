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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

مجاهد نصار ونواب حزب مستقبل وطن يحتفلون بالمشاركة الكبيرة للمصريين بالانتخابات الرئاسية

الاحتفال بنجاح الانتخابات
الاحتفال بنجاح الانتخابات الرئاسية

شارك النائب مجاهد نصار ، عضو لجنة الصناعة بمجلس النواب ، في احتفالات حزب مستقبل وطن ، بالأمانة المركزية بالتجمع الخامس بالمشهد الحضاري المهيب بمشاركة المصريين بالتصويت في الانتخابات الرئاسية 2024، وحجم المشاركة الكثيف أمام اللجان الانتخابية خاصةً في الساعات الأخيرة قبل انتهاء عملية التصويت في اليوم الثالث من الانتخابات.

 وتوافد نواب حزب مستقبل وطن وكوادره وأعضائه على مقر الأمانة المركزية بالتجمع الخامس احتفالاً بالعرس الديمقراطي الكبير الذي شهدته البلاد على مدار ثلاثة أيام متتالية.

شارك في الاحتفالات النائب أحمد عبد الجواد والنائب محمد  الطوخي والنائب عبدالهادي القصبي والنائب محمد السلاب والنائب محمد سليم ونواب وقيادات حزب مستقبل وطن بالجمهورية.

وأكد النائب مجاهد نصار أن الدولة المصرية تمكنت من عبور الاستحقاق الرئاسي في ظروف إقليمية بالغة الحساسية بفصل الشعب المصري الواعي لحجم ما تواجهه الدولة من تحديات تتطلب وجود حالة من الاصطفاف الوطني.

وأشار إلى أن المشهد الحضاري والديمقراطي لاحتشاد المواطنين أمام اللجان الانتخابية خير دليل على النجاح الكبير لهذه الانتخابات التي تعد واحدة من أنجح الاستحقاقات الانتخابية التي شهدتها مصر في تاريخها الحديث.

مجاهد نصار حزب مستقبل وطن مستقبل وطن أحمد عبد الجواد الانتخابات الرئاسية 2024

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