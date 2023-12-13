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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

طفلة بجنوب سيناء تحصد المركز الأول في بطولة كأس مصر للجمباز

ريتاج حمادة
ريتاج حمادة

حصلت الطفلة ريتاج حماده الشوادفي، البالغة من العمر 10 سنوات، من جنوب سيناء، على المستوى الأول  في بطولة كأس مصر لجمباز الايروبيك، مرحلة 11 سنة انتساب، للموسم الرياضي 2023 – 2024.
وأعربت "ريتاج" عن سعادتها بحصولها على المركز الأول في هذه البطولة، مؤكدة أنها تحلم بالفوز في إحدى البطولات الدولية.
وأوضحت أنها تمارس رياضة الجمباز منذ أن كانت تبلغ من العمر 5 سنوات، وحصلت على 4 مراكز في بطولات مختلفة، بواقع 3 ميداليات دهب، وميداليا فضية.
وأشادت بدور والدتها ودعمها لها، كما أثنت على تشجيع المدربين، وإصرارهم على تأهيلها لهذه البطولة.
ومن جانبه قالت رانيه عبد الحميد، والدة الطفلة "ريتاج"، إنها هي من اختارت ممارسة هذه الرياضة، وتحلم بأن تكون بطلة عالمية، معربة عن سعادتها بحصولها على المركز الأول في هذه البطولة، وحصدها لميداليا ذهبية جديدة.

ريتاج حمادة

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IMG-20231213-WA0092~3
IMG-20231213-WA0092~2
IMG-20231213-WA0092~2
IMG-20231213-WA0092
IMG-20231213-WA0092
ريتاج ريتاج حمادة جنوب سيناء المركز الأول جمباز

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