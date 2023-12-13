طفلة بجنوب سيناء تحصد المركز الأول في بطولة كأس مصر للجمباز

حصلت الطفلة ريتاج حماده الشوادفي، البالغة من العمر 10 سنوات، من جنوب سيناء، على المستوى الأول في بطولة كأس مصر لجمباز الايروبيك، مرحلة 11 سنة انتساب، للموسم الرياضي 2023 – 2024.

وأعربت "ريتاج" عن سعادتها بحصولها على المركز الأول في هذه البطولة، مؤكدة أنها تحلم بالفوز في إحدى البطولات الدولية.

وأوضحت أنها تمارس رياضة الجمباز منذ أن كانت تبلغ من العمر 5 سنوات، وحصلت على 4 مراكز في بطولات مختلفة، بواقع 3 ميداليات دهب، وميداليا فضية.

وأشادت بدور والدتها ودعمها لها، كما أثنت على تشجيع المدربين، وإصرارهم على تأهيلها لهذه البطولة.

ومن جانبه قالت رانيه عبد الحميد، والدة الطفلة "ريتاج"، إنها هي من اختارت ممارسة هذه الرياضة، وتحلم بأن تكون بطلة عالمية، معربة عن سعادتها بحصولها على المركز الأول في هذه البطولة، وحصدها لميداليا ذهبية جديدة.

ريتاج حمادة

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