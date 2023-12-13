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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لزيادة دخول المساعدات.. أمريكا تدعو لإعادة فتح معبر كرم أبو سالم بالكامل

معبر كرم أبو سالم
معبر كرم أبو سالم

أعلن المتحدث باسم وزارة الخارجية الأمريكية ماثيو ميلر، أن إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن رصدت تقدمًا في الجهود الإنسانية في غزة خلال اليوم الماضي.

وحسب صحيفة “تايمز أوف إسرائيل”، قال ميلر إن التقدم يرقى إلى إنشاء الاحتلال "طرق دائمة لمنع الاشتباك" في جنوب غزة حتى يتمكن المدنيون من الابتعاد عن الضربات وتتمكن المساعدات الإنسانية من الوصول إلى المحتاجين.

وأضاف أن إسرائيل نفذت وقفاً للقتال لمدة أربع ساعات في مختلف أحياء جنوب غزة، مرحبًا بقرار فتح معبر كرم أبو سالم للتفتيش.

ومع ذلك، قال إن الولايات المتحدة ترغب في رؤية معبر كرم أبو سالم مفتوحًا أيضًا لتسليم المساعدات، مشيرًا إلى أنه من المقرر أن يناقش مجلس الوزراء الإسرائيلي القيام بذلك في وقت لاحق اليوم.

وأكد ميلر أن إعادة فتح معبر كرم أبو سالم بالكامل "من شأنه أن يخفف بعض حركة المرور" عند معبر رفح، مضيفًا أن فتح معبر كرم أبو سالم سيسمح بزيادة كبيرة في إيصال المساعدات داخل القطاع.

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