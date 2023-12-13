لا نملى شروطًا .. البيت الأبيض يكشف صاحب الحق في تغيير حكومة نتنياهو؟

أكد منسق الاتصالات الاستراتيجية بالبيت الأبيض جون كيربي، اليوم الأربعاء، أن الرئيس جو بايدن لا يزال يؤمن بحل الدولتين.

وحسب وكالة "فرانس برس"، أضاف كيربي، أن تغيير حكومة رئيس وزراء الاحتلال نتنياهو يعود للشعب الإسرائيلي، لافتًا إلى أن واشنطن عبّرت لإسرائيل عن "مخاوف" حيال سقوط ضحايا مدنيين في غزة.

ولفت إلى أن بايدن عرض مخاوف مواصلة عدوانها على غزة "علنًا وبشكل خاص مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو.

وأضاف كيربي أن إسرائيل أبدت "نية واضحة" لتقليل الخسائر في صفوف المدنيين بما في ذلك تنفيذ عدد أقل من الضربات الجوية منذ أن استأنفت هجومها بعد انهيار الهدنة مع حماس، على حد قوله.

لكنه تابع بالقول: "في بعض الأحيان، في الحرب، لا يتم تنفيذ أفضل الخطط الموضوعة بالطريقة التي تريدها".

كما قلل كيربي من أهمية تصريحات بايدن بأن نتنياهو اضطر إلى "تغيير" سياسته المعارضة لحل الدولتين، موضحًا أن حكومة رئيس وزراء الاحتلال اليمينية "تجعل من الصعب عليه التحرك".

وقال: "نحن لا نملي الشروط.. ليس من حقنا أن نملي الشروط على حكومة أجنبية ذات سيادة".