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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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أيمن عبدالمجيد: خروج المصريين بالملايين في الانتخابات الرئاسية رسالة إلى العالم

صدى البلد

اكد الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، عضو مجلس نقابة الصحفيين، ان الانتخابات الرئاسية 2024 غير مسبوقة وشهدت كثافة من المواطنين.

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أيمن عبد المجيد: الإنجازات دفعت الشباب للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية

وأضاف الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج على مسئوليتي، المذاع على قناة صدى البلد، أن خروج المصريين بالملايين في الانتخابات الرئاسية رسالة إلى العالم في وقت تشهد فيه الدول المجاورة حروبا، وعلى رأسها القضية الفلسطينية ومحاولة تصفيتها، مشيرا إلى أن جينات الحضارة تستنفر لدى المصريين في أوقات الأزمات.

وقال أيمن عبد المجيد إن الإنجازات التي تحققت في عهد الرئيس السيسي دعت الشباب للمشاركة بعد معالجة الشروخ التي كانت بين هذه الفئة والدولة، مشددا على أن الشباب المستحق للانتخابات الآن عاصر فترة التنظيمات الإرهابية من 2011 حتى 2017، وبالأخص في مرحلة الجامعة واستقطاب الطلبة لضمهم في التنظيمات.

 

وعلق عضو مجلس نقابة الصحفيين قائلا: الفائز في الانتخابات مصر أولا ثم الحياة الحزبية ككل، مستشهدا بالانتخابات البرلمانية التي نفذت على قوائم نسبية وتمثيل 23 حزبا تحت قبة المجلس، مع ضم تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين الشباب الممثل لكل الأحزاب.

وعلق الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد: الشعب المصري نزل الانتخابات إلا القلة التي حاولت تحريف هوية الوطن، ومنافسة 3 رؤساء أحزاب في الانتخابات الرئاسية تدريب عن الحشد للحياة الحزبية، وخلق تنافسية لرؤية مصر 2030، وعلى الأحزاب التي شاركت قياس نقاط ضعفها للمنافسة على الانتخابات المقبلة.


 

أيمن عبد المجيد برنامج على مسئوليتي الانتخابات الرئاسية الانتخابات البرلمانية أحمد موسى البرلمان

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