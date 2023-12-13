أيمن عبد المجيد: الإنجازات دفعت الشباب للمشاركة بكثافة في الانتخابات الرئاسية

أشاد الكاتب الصحفي أيمن عبد المجيد، بالمشاركة الكبيرة للمواطنين في الانتخابات الرئاسية الحالية، مشيرا إلى أن المواطنين خرجوا بالملايين إلى لجان الاقتراع.

وأضاف أيمن عبد المجيد، في حوار مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن تهديدات الأمن القومي المصري الخارجي دفع المواطنين للنزول للجان الاقتراع للتصويت بالانتخابات الرئاسية، متابعا أن الإنجازات التي تحققت على الأرض تسببت في مشاركة الشباب في الانتخابات الرئاسية بكثافة.

وتابع الكاتب الصحفي أيمن عبدالمجيد، أن انتهاء الإسلام السياسي من الجامعات المصرية ساعد على نزول الشباب بهذه الكثافة للجان الاقتراع.

وتعد انتخابات الرئاسة 2024 هي خامس انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد فى تاريخها الحديث، وتكتسب انتخابات الرئاسة 2024 أهميتها الإضافية من كونها خطوة رئيسية فى مسار الدولة نحو التحوّل الديمقراطي والتعدّدية الحزبية والتنافسية السياسية، والتى أتت بعد عام ونصف العام من حوار وطني جاد وغير مسبوق، شمل كل مكونات المجتمع المصري السياسية والنقابية والأهلية.

وجرت الانتخابات الرئاسة 2024، داخل مصر وفقا للجدول الزمني المقرر من الهيئة الوطنية للانتخابات أيام 10 و11 و12 ديسمبر الجاري، بحيث يبدأ التصويت من التاسعة صباحا وحتى التاسعة مساء، وحددت يوم 13 ديسمبر لانتهاء عملية الفرز وإرسال المحاضر للجان العامة، وإعلان النتيجة يوم 18 ديسمبر.

قائمة المرشحين

ضمت قائمة المرشحين فى انتخابات الرئاسة وفقا لما أعلنته الهيئة الوطنية للانتخابات كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسى رمز النجمة، والمرشح الرئاسى فريد زهران رئيس الحزب المصرى الديمقراطى رمز الشمس، والمرشح الرئاسى عبد السند يمامة رئيس حزب الوفد رمز النخلة، والمرشح الرئاسى حازم عمر رمز السلم.