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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

النائب مجاهد نصار يشيد بالإقبال التاريخي في الانتخابات الرئاسية

النائب مجاهد نصار
النائب مجاهد نصار

أشاد النائب مجاهد نصار، عضو مجلس النواب، بمشاركة المصريين في انتخابات الرئاسة 2024، مشيرا إلى أن الانتخابات الرئاسية الحالية تشير لوعي المصريين.

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وقال عضو مجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير، المذاع على قناة صدى البلد، إن مشاركة المصريين كانت رسالة على أننا يد واحدة للداخل والخارج.

وأضاف نصار أن المصريين لديهم إرادة قوية برغم الظروف الاقتصادية، وأننا يمكننا أن نقف أمام العالم أجمع من أجل وطننا.

وقال مجاهد نصار: «احتفالات المصريين بنجاح الانتخابات الرئاسية أمس كان رائعا، واستمرت حتى منتصف الليل، وكل المصريين لديهم وعي وشعور بأن مصر ستبقى في مقدمة الدول».

وأشاد عضو مجلس النواب بمشاركة المرأة وكبار السن في هذا المشهد الانتخابي الكبير، مختتما: العدد الذي شارك لم يكن له مثيل في الاستحقاقات السابقة على مر السنوات الماضية وشاهدنا زحاما بكل اللجان.

 

الإعلامية عزة مصطفى الانتخابات الرئاسية النائب مجاهد نصار المشهد الانتخابي النائب مجاهد نصار عضو مجلس النواب انتخابات الرئاسة 2024

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