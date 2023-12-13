رئيس الإدارة المحلية بالنواب: التنظيم في الانتخابات الرئاسية يستحق "تعظيم سلام" ..فيديو

قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن الانتخابات الرئاسية 2024 شهدت أقل ملاحظات وردت على أي انتخابات أجريت في مصر.

وأضاف النائب أحمد السجيني، خلال حواره ببرنامج "الحياة اليوم"، على قناة "الحياة"، أن هناك تغييرا في وعي الجيل الحالي، فضلا عن التشكيل الثقافي، موجها التحية لـ الهيئة الوطنية للانتخابات علي الناحية التنظيمية للانتخابات الرئاسية 2024".





وأشاد النائب أحمد السجيني، بتنظيم الانتخابات الرئاسية 2024، معقبا: "التنظيم الانتخابي يستحق "تعظيم سلام" والوعي حاضر بقوة"، مشيرا: "كان هناك خدمة نظافة جيدة حول اللجان الانتخابية وهذا بفضل جهود المحليات".

