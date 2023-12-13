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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أحمد موسى: حزب الوفد الخاسر الأكبر من الانتخابات الرئاسية.. والسيسي يتصدر

احمد موسى
احمد موسى

توقع الإعلامي أحمد موسى، تصدر المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، نتيجة التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية، مشيرا إلى أن هذا الأمر وفق النتائج الأولية.

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بعد انتهاء الفرز| ننشر نتائج 35 لجنة عامة و16 محافظة في الانتخابات الرئاسية 2024

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن المركز الثاني في نتيجة الانتخابات الرئاسية متأرجحة بين المرشح الرئاسي حازم عمر أو المرشح الرئاسي الدكتور فريد زهران، ويأتي في المرتبة الرابعة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة.

وأوضح أحمد موسى، أن الشعب المصري هو الفائز الأول في الانتخابات الرئاسية الحالية، وأن حزب الوفد هو الخاسر الأكبر منها.

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