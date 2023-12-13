أحمد موسى: حزب الوفد الخاسر الأكبر من الانتخابات الرئاسية.. والسيسي يتصدر

توقع الإعلامي أحمد موسى، تصدر المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، نتيجة التصويت في انتخابات الرئاسة المصرية، مشيرا إلى أن هذا الأمر وفق النتائج الأولية.

وأضاف أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، أن المركز الثاني في نتيجة الانتخابات الرئاسية متأرجحة بين المرشح الرئاسي حازم عمر أو المرشح الرئاسي الدكتور فريد زهران، ويأتي في المرتبة الرابعة المرشح الرئاسي عبد السند يمامة.

وأوضح أحمد موسى، أن الشعب المصري هو الفائز الأول في الانتخابات الرئاسية الحالية، وأن حزب الوفد هو الخاسر الأكبر منها.