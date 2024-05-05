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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

المصريون نسيج واحد.. محافظ القليوبية يهنئ الأخوة الأقباط بعيد القيامة المجيد

جانب من الجولة
جانب من الجولة

أجرى، اليوم الأحد، عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية جولة لتقديم التهاني للأخوة الأقباط بمناسبة عيد القيامة المجيد.

بدأت الجولة، بتقديم التهنئة للأنبا مكسيموس مطران بنها وقويسنا بمطرانية بنها، تبعها تقديم التهنئة للقس رأفت لوقا راعى الكنيسة الإنجيلية بالقليوبية، ثم توجه الهجان لتقديم التهنئة للأنبا نوفير أسقف شبين القناطر وتوابعها بمطرانية شبين القناطر بأبو زعبل بالخانكة، واختتم المحافظ الجولة بتقديم التهنئة للأنبا مرقص مطران شبرا الخيمة وتوابعها بمطرانية شبرا الخيمة.

وأعرب محافظ القليوبية، خلال كلماته التي ألقاها في الكنائس عن خالص اعتزازه بالمواقف الوطنية للكنيسة المصرية التي أكدت أن شعب مصر بمسلميه ومسيحيه نسيج واحد، يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر الحديثة بمستقبل مشرق ومجيد يشرف به جميع أبناء الوطن ويكون شاهدا على مر العصور والأجيال.

وأشار إلى أن المصريين جميعا شركاء في الوطن ونسيج واحد ويعملون معا للنهوض بالوطن وسيظلون يدا واحدة ورمزا للتسامح بين الأديان.

وأكد المحافظ، خلال كلمته، أن مصر لا تقبل القسمة فالشعب المصرى كله واحد، لافتا إلى أن جميع القيادات التنفيذية بالمحافظة جاءوا للمشاركة فى العيد للتأكيد أننا جميعا واحد ويشرفنا دائما التواجد مع إخوتنا.

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