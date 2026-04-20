تعرف على موعد وتفاصيل حفل مدحت صالح في المتحف المصري الكبير

أعلن الفنان مدحت صالح عن موعد حفله الغنائي الجديد، والمقرر إقامته خلال الفترة المقبلة، وسط تفاعل كبير من جمهوره عبر مواقع التواصل الاجتماعي.



وكشف الفنان مدحت صالح عن تفاصيل حفله المنتظر، حيث نشر عبر حسابه الرسمي على موقع “فيسبوك” موعد الحفل، والذي يقام يوم الجمعة 8 مايو داخل المتحف المصري الكبير.



وكتب مدحت صالح في منشور عبر انستجرام ، «لقاء الحب في حفل روتاري مصر يوم الجمعة 8 مايو في المتحف المصري الكبير.. بحبكم».

ومن المقرر أن يقدم مدحت صالح خلال الحفل باقة من أبرز أغانيه التي حقق بها نجاحًا كبيرًا على مدار مشواره الفني، وسط حضور جماهيري متوقع.

وكان طرح الفنان مدحت صالح خلال الأيام الماضية أحدث أغنياته بعنوان "ناقصك إيه" بمشاركة نجله أدهم صالح، وذلك عبر قناته الرسمية على موقع يوتيوب.

والأغنية من كلمات إبراهيم شتا، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع وميكس وماستر محمد شفيق.

وكان مدحت صالح، حقق نجاحاً خلال مشاركته فى شهر رمضان الماضي بغنائه تتر مسلسلي كان ياما كان بطولة النجم ماجد الكدواني ومسلسل اب ولكن بطولة الفنان محمد فراج.

ابطال مسلسل كان ياما كان

كان ياما كان مسلسل دراما اجتماعية، يشارك يسرا البطولة النجم ماجد الكدواني من تأليف شيرين دياب وإخراج كريم العدل وإنتاج ماجيك بينز للمنتج أحمد الجناينى وبطولة عارفة عبد الرسول وريتال عبد العزيز.

مسلسل "أب ولكن"

وشارك مسلسل "أب ولكن" فى النصف الثانى من الماراثون الرمضاني من تأليف وإخراج ياسمين أحمد كامل، ومن إنتاج Synergy للمنتج تامر مرسي، وينتمي إلى نوعية الأعمال الاجتماعية الدرامية التي تناقش قضايا أسرية وإنسانية مختلفة من خلال علاقات عائلية متشابكة.

وتدور أحداث العمل في 15 حلقة فقط، حيث يعتمد على تصاعد درامي سريع، ويستعرض مجموعة من الحكايات الاجتماعية التي تعكس طبيعة العلاقات داخل الأسرة المصرية، مع تسليط الضوء على الروابط الإنسانية بين الآباء والأبناء والأجداد.