بعد إخلاء سبيل المتهم بحادث أشرف عبدالغفور..أستاذ قانون يوضح عقوبة القتل الخطأ

تقدم دكتور مصطفى السعداوي أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة المنيا، بالعزاء لأسرة و محبي الفنان الراحل أشرف عبد الغفور.

طائفة الجرائم الغير عمدية لم يدخل عليها المشرع المصري أي تعديل



وأضاف مصطفى السعداوي خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "MBC MASR"، أن طائفة الجرائم الغير عمدية لم يدخل عليها المشرع المصري أي تعديل منذ عام 1937، و ذلك رغم خطورتها.



وأشار أستاذ القانون الجنائي بكلية الحقوق جامعة المنيا إلى، أن عقوبة القتل الخطأ تتراوح بين السجن 6 أشهر إلى 3 سنوات أو غرامة مالية.