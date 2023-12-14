خالد بدوي يكشف تفاصيل اجتماع الوزراء بشأن أزمة السكر

أكد الدكتور خالد بدوي، رئيس إحدى شركات السكر، أن اجتماع رئيس الوزراء لبحث آليات توفير السكر في الأسواق كان في غاية الأهمية، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع تناول مشكلة الأسعار.

وأضاف خالد بدوي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى مقدم برنامج على مسئوليتي المذاع على قناة صدى البلد، اليوم الأربعاء، أن الاجتماع بحث توفير السكر في الأسواق والمجمعات الاستهلاكية، لافتا إلى أن اجتماع كان تشاوريا لبحث آليات توفير السلع بأسعار مخفضة على أن يتم عقد الاجتماع آخر الأسبوع المقبل للاتفاق على الآليات التي تم مناقشتها اليوم.

وتابع الدكتور خالد بدوي، رئيس إحدى شركات السكر، أن الاجتماع تناول أيضا الدفع في الاتجاه بوضع الأسعار على المنتجات كسعر استرشادي وليس إلزاميا، موضحا أنه سيتم وضع سعر استرشادي على السكر والزيت والمكرونة والجبنة.





