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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

بسبب السكر.. رسالة نارية من أحمد موسى لوزير التموين

أحمد موسى
أحمد موسى

شن الاعلامي أحمد موسى، حملة نقد ضد تصريحات الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، بشأن توافر السكر في الأسواق المصرية.

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وقال أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر قناة صدى البلد، مساء اليوم الأربعاء، إن المواطن يبحث عن السكر ويستمع إلى تصريحات وزير التموين الدكتور علي المصيلحي فقط، موجها حديثه لوزير التموين ،:"تصريحاتك عن السكر غير موفقة ولا تنطبق مع الواقع الذي نعيشه في ظل أزمة السكر ".
وأضاف أحمد موسى، أن يجب تطبيق تصريحات وزير التموين بشأن السمر على أرض الواقع.
 

فيما واصل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعات ضبط الأسواق وأسعار السلع

واستهل رئيس مجلس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى أن عقد هذا الاجتماع يأتى بناء على مخرجات اللجنة التى تم تشكيلها برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، التى قامت بدراسة الأسواق المختلفة، وكيفية وضع آلية للحفاظ على توازن الأسعار للسلع الأساسية، وذلك فى إطار سوق منضبط يوفر السلع للمواطنين بأسعار مناسبة، مشيرا فى هذا الصدد إلى أنه تم بالفعل دراسة عدد من الأسواق بالدول المختلفة، وصولا إلى آلية سنعمل على تنفيذها.

أزمة السكر اسعار السلع أحمد موسى الدكتور علي المصيلحي برنامج على مسئوليتي

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