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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

الأونروا تندد بقطع سويسرا التمويل في ظل الأزمة الإنسانية بغزة

أرشيفية
أرشيفية

ندد فيليب لازاريني، المفوض العام لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا)، بالخطوة التي اتخذتها سويسرا لقطع المساعدات عليها، في وقت يواجه فيه قطاع غزة أزمة إنسانية وصفتها الأمم المتحدة بأنها كارثية.

وفي حديثه أمام المنتدى العالمي للاجئين في جنيف، الأربعاء، عبر لازاريني عن أسفه إزاء "النقص الحاد في تمويل الوكالة" بعد يوم من تعبيره عن خيبة أمله بسبب التحرك السويسري.

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وقال: "رغم نجاحاتنا، تعاني الأونروا من نقص حاد في التمويل، مما يؤثر على جودة خدماتنا".

وأضاف: "دعم حقوق اللاجئين ليس من مسؤولية الجهات الإنسانية والتنموية وحدها، بل هي مسؤولية... مشتركة مع المانحين والدول المضيفة".

ووافق المجلس الوطني السويسري، وهو المجلس الأدنى بالبرلمان، على وقف مساهمة البلاد السنوية للأونروا وقيمتها 20 مليون فرنك سويسري (22.83 مليون دولار) بأغلبية 116 صوتاً مقابل 78 صوتاً، الاثنين.

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