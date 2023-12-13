إسرائيل تكشف سبب ارتفاع عدد قتلاهــا في غزة

أفادت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأمريكية، نقلًا عن عسكريين إسرائيليين، بأن ارتفاع عدد قتلى الجيش الإسرائيلي يعود لتغيير التكتيكات في القتال.

وحسب “وول ستريت جورنال، قال عسكريين إسرائيليين: “يتعين علينا القتال بطريقة أكثر أمانًا لجنودنا عبر الدبابات والطائرات”.

وزعموا أن “الجيش الإسرائيلي يقدر أنه قتل أكثر من 350 مسلحًا بالشجاعية”.

وكان قائد القيادة الجنوبية في جيش الاحتلال الإسرائيلي، يارون فينكلمان، قال إن الجيش الإسرائيلي سيستمر في شن ضرباته في قطاع غزة كما يضرب في الشجاعية وفي أماكن أخرى.

وأضاف فينكلمان، في حديثه مع جنود لواء جولاني في الشجاعية: "أمامنا تحديات كبيرة، سنستمر في ضرب العدو كما تضربونه هنا في الشجاعية وفي أماكن أخرى".

وتابع: "لقد أثبتم أمس أن هذا ليس شعاراً، بل أمر منا نحن القادة بالتقدم على رأس القوات حتى عندما يكون الثمن باهظاً.. أنتم جيل النصر".

وفي وقت سابق من اليوم، علق رئيس أركان جيش الاحتلال الإسرائيلي، هرتسي هاليفي، علي مقتل 9 ضباط وجنود في الجيش الإسرائيلي في كمين نصبته المقاومة الفلسطينية لجنود الاحتلال بمنطقة الشجاعية بقطاع غزة.

وحسب وسائل إعلام عبرية، قال هاليفي: “كما نعلم جميعا، شهدنا أمس أيضا حدثا صعبا، لكنه حدث تعرضت فيه قوة واحدة لمحنة وتعرض فيه العديد من قادة القوات لإطلاق النار”.