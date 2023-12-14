كواليس جلسة معتمد جمال مع ثلاثي الزمالك بعد انتهاء الإيقاف

كشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس جلسة معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك مع أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفي الزناري، ثلاثي الفريق، بعد عودتهم للتدريبات الجماعية

وقال حتحوت عبر برنامج الماتش على قناة صدى البلد، معتمد جمال تحدث مع الثلاثي بعد عودتهم للتدريبات وطالبهم بأداء تدريبات مكثفة ليصبحوا جاهزين من الناحية الفنية والبدنية، بعد غيابهم عن التدريبات الفريق خلال فترة الماضية.

كما طالبهم بالتركيز الشديد داخل وخارج الملعب و الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها اليوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.