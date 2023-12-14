عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

كواليس جلسة معتمد جمال مع ثلاثي الزمالك بعد انتهاء الإيقاف

صدى البلد

كشف الإعلامي هاني حتحوت، كواليس جلسة معتمد جمال المدير الفني لفريق الزمالك مع أحمد فتوح ومحمد صبحي ومصطفي الزناري، ثلاثي الفريق، بعد عودتهم للتدريبات الجماعية 

وقال حتحوت عبر برنامج الماتش على قناة صدى البلد، معتمد جمال تحدث مع الثلاثي بعد عودتهم للتدريبات وطالبهم بأداء تدريبات مكثفة ليصبحوا جاهزين من الناحية الفنية والبدنية، بعد غيابهم عن التدريبات الفريق خلال فترة الماضية.

كما طالبهم بالتركيز الشديد داخل وخارج الملعب و الابتعاد عن مواقع التواصل الاجتماعي.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة فريق المصري البورسعيدي، المقرر لها اليوم الخميس المقبل باستاد برج العرب، في الجولة التاسعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

معتمد جمال مدرب الزمالك ثلاثي الزمالك الزمالك و المصري فتوح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بعد طرح لتر اللبن بـ29 جنيها.. قائمة أسعار 48 سلعة مخفضة في التموين

بدء العد التنازلي.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

بأمر الحكومة وللسيطرة على الانفلات في الأسعار.. البصل والسكر يدخلان الحظر

بعد الطلاق| ضرب وتبادل ألفاظ خارجة بين بوسي وهشام ربيع بفندق شهير

رحيل مفاجئ.. وفاة الشاعرة المصرية أميرة الأدهم

ضبط وتخفيض أسعارها | قرار حكومي رسمي بشأن هذه السلع

معلق مصري لمباراة الأهلي واتحاد جدة| كولر يتحدى بـ"لاعب مفاجأة".. ورعب جماهيري

وفاة زوجة محافظ البحر الأحمر وتشييع الجنازة اليوم

ترشيحاتنا

الأونروا تندد بقطع سويسرا التمويل في ظل الأزمة الإنسانية بغزة

إخماد حريق معرض ملابس في كفر الشيخ.. والمحافظ: لا خسائر بالأرواح

دراسة تكشف انتشار فيروس جديد بسبب الفئران | تفاصيل

مهما كان وضعك المادي أو الاجتماعي ردد هذا الدعاء كل يوم

الأمم المتحدة: حرب غزة تضرب اقتصادات الدول العربية المجاورة

وفاة زوجة محافظ البحر الأحمر وتشييع الجنازة اليوم


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

3 أكلات من مطبخك تعالج التهاب المفاصل سريعا

504 ملايين.. لن تصدق من هي ملكة التيك توك لعام 2023

جاكيت غريب.. رضوى الشربيني تثير الجدل بإطلالتها| شاهد

مقطع فيديو لسائق ينجو بأعجوبة بعد سقوطه بسيارته من جراج متعدد الطوابق

فيديو

حلا شيحة تعتذر لفناني مصر.. وهذه حقيقة ظهورها في مسلسل رمضاني |فيديوجراف

 بسبب الأكفان والدمار.. شركة زارا العالمية تعتذر عن حملتها الإعلانية الأخيرة

الوحيد في الوطن العربي.. محمد رمضان يعلن تخطيه الـ18 مليار مشاهدة على تيك توك

تحذير عاجل لـ سكان القاهرة وهذه المحافظات | طقس مختلف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: أغاني المهرجانات لطمة على جبين الفن

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: "قناع" الكيان الصهيوني

اﻟﻤﺰﻳﺪ