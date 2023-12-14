أفضل الهواتف الرخيصة وتقدم أقوى أداء

مع تزايد الاعتماد على الهواتف الذكية في حياتنا اليومية، أصبح من الضروري اختيار هاتف يتمتع بأداء قوي وسعر رخيص.

الهواتف الرخيصة التي تتمتع بأداء قوي:

•الهاتف Realme 9i: يأتي الهاتف بمعالج Snapdragon 680، وذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، وشاشة IPS LCD مقاس 6.6 بوصة بدقة Full HD+، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، ودقة 2 ميجابكسل للكاميرا الثانوية للعمق، ودقة 2 ميجابكسل للكاميرا الثانوية الماكرو، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

Realme 9i

•الهاتف Poco M4 Pro 4G: يأتي الهاتف بمعالج MediaTek Helio G96، وذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 128 جيجابايت، وشاشة AMOLED مقاس 6.43 بوصة بدقة Full HD+، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 64 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، ودقة 8 ميجابكسل للكاميرا الثانوية للعمق، ودقة 2 ميجابكسل للكاميرا الثانوية الماكرو، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل.

Poco M4 Pro 4G

•الهاتف Infinix Hot 12 Play: يأتي الهاتف بمعالج MediaTek Helio G85، وذاكرة وصول عشوائي RAM بسعة 4 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت، وشاشة IPS LCD مقاس 6.82 بوصة بدقة HD+، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 50 ميجابكسل للكاميرا الرئيسية، ودقة 2 ميجابكسل للكاميرا الثانوية للعمق، ودقة 2 ميجابكسل للكاميرا الثانوية الماكرو، بالإضافة إلى كاميرا أمامية

• بدقة 8 ميجابكسل.