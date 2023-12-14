يعد هاتف Oppo Find X7 Pro قادم قريبا، بناءً على كثافة التسريبات والشائعات الأخيرة، والآن نشر Ice Universe مخططًا مثيرًا للاهتمام على X، يظهر إعداد كاميرا تليفوتو مزدوجة المنظار.

موبايل جديد من Oppo بكاميرا جبارة

موبايل جديد من Oppo بكاميرا جبارة

مواصفات الكاميرا المنتظرة لهاتف Oppo Find X7 Pro

يظهر الرسم التخطيطي في هاتف Oppo Find X7 Pro أربع كاميرات، اثنتان منها مزودتان بعدسات المنظار، يقال إن وحدة التليفوتو تتمتع بدقة 50 ميجابكسل وتوفر zoom 6x باستخدام مستشعر Sony IMX 858 1/2.51 بوصة، بينما تستخدم كاميرا التكبير 3x مستشعر IMX 890 1/1.56 بوصة أكبر بكثير.

موبايل جديد من Oppo بكاميرا جبارة

إذا كان بإمكاننا التخمين ، فإن الكاميرتين الأخريين في هاتف هاتف Oppo Find X7 Pro ستكونان متشابهتين إلى حد كبير مع الكاميرات الموجودة في Find X6 Pro - مستشعر بوصة واحدة للكاميرا الرئيسية وربما كاميرا فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابكسل.