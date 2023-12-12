شاومي Redmi 11T يعد من أفضل و أرخص هاتف ذكي لشركة شاومي الصينية الرائدة وبكاميرا أداءها جبار.

يأتي هاتف شاومي Redmi 11T بكاميرا خلفية ثلاثية العدسات، تتكون من عدسة رئيسية بدقة 50 ميجابكسل، وعدسة ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وعدسة عمق بدقة 2 ميجابكسل. وتدعم الكاميرا الخلفية تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل بسرعة 30 إطارًا في الثانية.

أما الكاميرا الأمامية للهاتف شاومي، فهي بدقة 16 ميجابكسل، وتدعم تصوير الفيديو بدقة 1080 بكسل بسرعة 30 إطارًا في الثانية.

أرخص موبايل شاومي بكاميرا أداءها جبار

وبحسب الاختبارات، فإن كاميرا هاتف Redmi 11T تقدم أداءً جيدًا في جميع ظروف الإضاءة، حيث تنتج صورًا واضحة وغنية بالتفاصيل، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة.

وفيما يتعلق بالمواصفات الأخرى للهاتف، فهو يأتي بشاشة IPS LCD مقاس 6.6 إنش بدقة FHD+، ومعالج MediaTek Helio G96، وذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 4 جيجابايت أو 6 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية بسعة 64 جيجابايت أو 128 جيجابايت.

ويحتوي الهاتف على بطارية بسعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 واط.





أرخص موبايل شاومي بكاميرا أداءها جبار

رأي المستخدمين

أشاد العديد من المستخدمين بأداء كاميرا هاتف Redmi 11T، حيث اعتبروها أفضل من المتوقع بالنسبة لهاتف بهذا السعر.

وقال أحد المستخدمين: "أنا مندهش من أداء كاميرا هاتف Redmi 11T، فهي تقدم صورًا واضحة وغنية بالتفاصيل، حتى في ظروف الإضاءة المنخفضة."

وقال مستخدم آخر: "أنا راضي جدًا عن أداء هاتف Redmi 11T بشكل عام، فهو يقدم أداءً جيدًا في جميع المهام، كما أن الكاميرا رائعة."

ويعد هاتف Redmi 11T خيارًا جيدًا للمستخدمين الذين يبحثون عن هاتف ذكي بكاميرا أداءها جيدًا وبسعر مناسب.