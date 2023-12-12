أرخص موبايلات في مصر.. لأصحاب الدخل المحدود والمعاشات

مع ارتفاع الأسعار في مصر، يبحث العديد من أصحاب الدخل المحدود والمعاشات عن هواتف محمولة بأسعار مناسبة.
وفيما يلي قائمة بأرخص الموبايلات في مصر، والتي تبدأ أسعارها من 3000 جنيه مصري:
• ريلمي C31
يتميز هاتف ريلمي C31 بشاشة مقاس 6.5 بوصة بدقة HD+، ومعالج MediaTek Helio G35، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5,000 مللي أمبير.
• أوبو A16
يتميز هاتف أوبو A16 بشاشة مقاس 6.52 بوصة بدقة HD+، ومعالج MediaTek Helio G35، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5,000 مللي أمبير.
• سامسونج جالاكسي A03 Core
يتميز هاتف سامسونج جالاكسي A03 Core بشاشة مقاس 6.5 بوصة بدقة HD+، ومعالج Unisoc SC9863A، وكاميرا خلفية واحدة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5,000 مللي أمبير.
• شاومي Redmi 9C
يتميز هاتف شاومي Redmi 9C بشاشة مقاس 6.53 بوصة بدقة HD+، ومعالج MediaTek Helio G35، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5,000 مللي أمبير.
• إنفينيكس Hot 11 Play
يتميز هاتف إنفينيكس Hot 11 Play بشاشة مقاس 6.82 بوصة بدقة HD+، ومعالج MediaTek Helio G35، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5,000 مللي أمبير.
وهذه الهواتف مناسبة للاستخدام الأساسي، مثل إجراء المكالمات وتبادل الرسائل، ومشاهدة مقاطع الفيديو، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.
ولكن يجب ملاحظة أن هذه الهواتف لا تقدم أداءً قويًا، ولا تدعم تقنيات الاتصال الحديثة، مثل 5G.