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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أرخص موبايلات في مصر.. لأصحاب الدخل المحدود والمعاشات

أرخص موبايلات في
أرخص موبايلات في مصر..لأصحاب الدخل المحدود والمعاشات

مع ارتفاع الأسعار في مصر، يبحث العديد من أصحاب الدخل المحدود والمعاشات عن هواتف محمولة بأسعار مناسبة.

 

وفيما يلي قائمة بأرخص الموبايلات في مصر، والتي تبدأ أسعارها من 3000 جنيه مصري:

 

• ريلمي C31

يتميز هاتف ريلمي C31 بشاشة مقاس 6.5 بوصة بدقة HD+، ومعالج MediaTek Helio G35، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5,000 مللي أمبير.

أرخص موبايلات في مصر..لأصحاب الدخل المحدود والمعاشات

• أوبو A16

يتميز هاتف أوبو A16 بشاشة مقاس 6.52 بوصة بدقة HD+، ومعالج MediaTek Helio G35، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5,000 مللي أمبير.

أرخص موبايلات في مصر..لأصحاب الدخل المحدود والمعاشات

• سامسونج جالاكسي A03 Core

يتميز هاتف سامسونج جالاكسي A03 Core بشاشة مقاس 6.5 بوصة بدقة HD+، ومعالج Unisoc SC9863A، وكاميرا خلفية واحدة بدقة 8 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5,000 مللي أمبير.

أرخص موبايلات في مصر..لأصحاب الدخل المحدود والمعاشات

• شاومي Redmi 9C

يتميز هاتف شاومي Redmi 9C بشاشة مقاس 6.53 بوصة بدقة HD+، ومعالج MediaTek Helio G35، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 5 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5,000 مللي أمبير.

أرخص موبايلات في مصر..لأصحاب الدخل المحدود والمعاشات

• إنفينيكس Hot 11 Play

يتميز هاتف إنفينيكس Hot 11 Play بشاشة مقاس 6.82 بوصة بدقة HD+، ومعالج MediaTek Helio G35، وكاميرا خلفية ثلاثية بدقة 13 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 8 ميجابكسل، وبطارية بسعة 5,000 مللي أمبير.

أرخص موبايلات في مصر..لأصحاب الدخل المحدود والمعاشات

وهذه الهواتف مناسبة للاستخدام الأساسي، مثل إجراء المكالمات وتبادل الرسائل، ومشاهدة مقاطع الفيديو، واستخدام مواقع التواصل الاجتماعي.

ولكن يجب ملاحظة أن هذه الهواتف لا تقدم أداءً قويًا، ولا تدعم تقنيات الاتصال الحديثة، مثل 5G.

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