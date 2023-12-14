سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 14-12-2023

يقدم موقع صدي البلد تقريرًا حول أسعار الدينار الكويتى اليوم الخميس 14-12-2023، والتي جاءت في بعض البنوك كالتالي:-

سعر الدينار الكويتي فى البنك المركزي المصري

100.02 جنيه للشراء.100.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك الأهلي المصري

99.38 جنيه للشراء.100.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك مصر

100.02 جنيه للشراء.100.36 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى مصرف أبو ظبي الإسلامي

98.09 جنيه للشراء.100.69 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى بنك الإسكندرية

96.98 جنيه للشراء.100.69 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي فى البنك التجاري الدولي cib

97.30 جنيه للشراء.100.08 جنيه للبيع.