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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

حزين لسوء مستوى النادي.. محمد صبحي: لاعبو الإسماعيلي حالياً هدفهم البقاء في الدوري

صدى البلد

أكد محمد صبحي حارس مرمى الإسماعيلي السابق ومنتخب مصر، أن سوء مستوي الفريق خلال الوقت الحالي بسبب أهداف لاعبي الدراويش خلال المرحلة الحالية.

وقال محمد صبحي في تصريحات تليفزيونية عبر برنامج 90+ الذي يقدمه الإعلامي إبراهيم سعيد عبر قناة “النهار”: "بالطبع نشعر بالحزن بسبب سوء مستوى نادي الإسماعيلي الحالي، وكنا جيلا تاريخيا في النادي أنا عشت معه كان دائمًا هدفنا تحقيق البطولات".

وأضاف: "للأسف الجيل الحالي يفكر فقط في البقاء في الدورى وهو ما يجعل مستوى الفريق متراجعا بشدة، وطبيعي يكون هناك وقت من أجل العودة من جديد لمصاف البطولات".

وتابع صبحي : "أتمنى الإسماعيلي يعود مرة أخرى من جديد مثل السابق في تحقيق البطولات والمنافسة مع الأهلي والزمالك، أشعر بالحزن بسبب تراجع النتائج".

إبراهيم سعيد الأهلي والزمالك الدراويش محمد صبحي نادي الإسماعيلي منتخب مصر

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