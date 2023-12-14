عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

830 قرارا لحالات تصالح على مخالفات البناء لأهالي مدينة رأس سدر بـ جنوب سيناء

فودة يصدق علي قرارات
فودة يصدق علي قرارات التصالح

صدق اللواء الدكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء اليوم الخميس، على عدد 100 قرارا لحالات تصالح علي مخالفات البناء، لأهالي مدينة راس سدر " نموذج 10" وذلك خلال عرض المهندسة ايمان علي عبدالله الصعيدى عضو لجنة البت الدائمة بطلبات التصالح على أعمال البناء بمحافظة جنوب سيناء.

جاء ذلك بعد استيفاء جميع الشروط والمستندات اللازمة لذلك، ووفقًا للقانون رقم 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والمعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية، وبناءً على الاشتراطات والتعليمات المنظمة بهذا الشأن.

وبذلك يصبح إجمالي عدد قرارات التصالح التي تم التصديق عليها حتى الآن لأهالي مدينة راس سدر830 حالة تصالح علي مخالفات البناء.

ووجه محافظ جنوب سيناء بضرورة استكمال التصديق على باقي قرارات التصالح لأهالي مدن المحافظة، وسرعة فحص الملفات المتبقية بجميع المدن وإنهاء جميع الإجراءات وسرعة التصديق عليها.

فودة يصدق

FB_IMG_1702549950674
FB_IMG_1702549950674
جنوب سيناء خالد فودة التصديق قرارات تصالح

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إمام عاشور يرحل عن الأهلي.. لاعب سابق يفجر مفاجأة ويعلن الفريق الجديد

8 كيلو.. التموين تطرح حصة سكر إضافية للبطاقات.. تفاصيل

بدء العد التنازلي.. الأرصاد تصدر تحذيرات من طقس الساعات المقبلة

حل عاجل لأزمة السجائر.. شعبة الدخان تفجر المفاجأة

جداول امتحانات الترم الأول 2024 لطلاب المدارس.. خبر عاجل بشأنها الآن

«الكيلو بـ23 مش 50 جنيها»| رئيس شركة السكر يفاجئ المصريين على الهواء

«ظروف استثنائية ولازم نتدخل»| الحكومة تستعين بالضربة القاضية لتحجيم الأسعار.. ماذا حدث؟

لا للتهجير| الجهاد الإسلامي تدعو الفلسطينيين إلى هبة جماهيرية للخلاص من الاحتلال

موضوعات متعلقة

محافظ جنوب سيناء: اللجان الانتخابية شهدت إقبالا تاريخيا يؤكد وعي المواطن بحقه الدستوري

محافظ جنوب سيناء يؤكد علي حسن معاملة الناخبين والظهور بشكل حضاري

ترشيحاتنا

شهير بالبطاقات.. معلومات عن حكم مباراة الأهلي واتحاد جدة

الجامعة العربية تهنئ مصر بنجاح الانتخابات الرئاسية

قفزة في أسعار الذهب.. وعيار 21 مفاجأة| فيديو

الرئيس السيسي والعاهل البحريني يتوافقان حول ضرورة وضح حد للأوضاع في غزة

الزمالك يحدد 3 مراكز عاجلة لتدعيم الفريق في الميركاتو الشتوي.. تفاصيل

استشهاد 13 وإصابة العشرات جراء قصف إسرائيلي على خان يونس جنوبي غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لأول مرة في التاريخ.. رجل يحبس "العطسة" فيتعرض لأذى جسدي صادم

اكتشاف دولفين بإصبع بشري لأول مرة في التاريخ.. شاهد كيف يبدو

يفطر القلوب.. مقطع فيديو للقاء حميمي يجمع أباً فلسطينياً بأفراد عائلته| شاهد

المعسل اختفى من الأسواق.. سر ارتفاع سعر حجر الشيشة بالمقاهي للضعف

فيديو

جنود الاحتلال الإسرائيلي يثورون على رؤسائهم بطريقة «مشاغبة» داخل قاعدة عسكرية| شاهد

ألفاظ خارجة في فندق شهير.. القصة الكاملة لخناقة المطربة بوسي وطليقها هشام ربيع

مقطع فيديو يثير الجدل حول سر تغير وجه هيفاء وهبي لشابة مراهقة

مقطع فيديو يثير الجدل لـ شرقة كادت تقـ تل تيك توكر شهيرة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نورهان خفاجي

نورهان خفاجي تكتب: قناة السويس الطائرة

عمرو صبحي يكتب: قانون الجو بين الفلسفة والتطبيق

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: البلوكات الإسرائيلية لعبة مرعبة

د. أيمن يوسف

د. أيمن يوسف يكتب: طارق أسعد ..آخر هدايا القدر (1)

احمد النومى

أحمد النومي يكتب: خنق اسرائيل

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: وماذا بعد؟

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: الأهداف الرئيسية للعدو لتدمير غزة

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: زبيدة ثروت صاحبة أجمل عيون

اﻟﻤﺰﻳﺪ